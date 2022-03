Il riferimento al quinto dei dieci comandamenti o, se preferite, alle Tavole della Legge di Mosè, ci sta tutto per descrivere la situazione da ultima spiaggia e di immobilismo, allo stesso tempo, sul futuro della sede dell’Archivio di Stato di Matera. Deve andare via dallo storico sito (l’ex cinema Quinto di via Tommaso Stigliani) di proprietà privata e si cerca una alternativa. E su questo, ne abbiamo parlato in altri servizi, si è andati con indicazioni di massima poi subito annullate per altre fallimentari destinazioni funzionali. Il nodo è questo accanto a quello della pianta organica, prossima allo zero… Una storia fatta di irresponsabilità, mediocrità e assenza di un disegno di città come già accaduto, e sta accadendo per la biblioteca Tommasto Stigliani. Sono dei beni culturali comuni, di rilievo nazionale, ma si pensa ai carrozzoni gestionali, a fondazioni di corto respiro per compensare i sogni stellari della costellazione dell’opportunismo. Per cui citare il quinto comandamento, che siate credenti o no, è veramente cosa buona e giusta. All’Archivio di Stato, depositario della memoria di un territorio serve una sede. Cgil, Cisl e Uil venerdì 25 marzo hanno convocato un incontro per stimolare soluzioni. L’auspicio che i soloni delle decisioni mai prese si presentino, in pieno clima quaresimale, con proposte concrete e con il capo cosparso di cenere.



Segreterie provinciali di Matera

Alleanza cooperative (Confcooperative, LegaCoop, AGCI), Amici Biblioteca T. Stigliani, Anpi Basilicata, Anpi Matera, ARTEria, Associazione Casalnuovo Rinasce, Associazione Adriano Olivetti Matera, Associazione B&B, Associazione Lino Perrone, Associazione sportiva ECOS, Centro Carlo Levi Matera, Circolo Legambiente Matera, Comitato Acqua pubblica, Comitato Ferrovia Nazionale Matera, Comitato Sassi, Confapi Confcommercio, CNA, Energheia, INU, Italia Nostra Matera, Radio Regio di Altamura, Società Filosofica Italiana, Teatro Sassi, Uisp Basilicata, Uisp Matera, Associazione Matera Cammina, Associazione OTE (Ospitalità Turistica Extralberghiera), Presidio di LIBERA del Metaponto

Matera 22 marzo 2022

Cgil, Cisl, Uil di Matera e le Associazioni di categorie, culturali, volontariato e sportive, che hanno promosso la Nuova Marcia per la Cultura ed il Lavoro, per il giorno 25 marzo 2022, presso la Sala Camera del Commercio, sita in via Lucana n. 82 – 75100 Matera, a partire dalle ore 17,30, INVITANO le Spett.li Redazioni giornalistiche e televisive a partecipare all’iniziativa: L’ARCHIVIO DI STATO SIAMO SEMPRE NOI che si pone l’obiettivo di approfondire, discutere e trovare soluzioni alla annose e irrisolte problematiche strutturali, organizzative, tecnologiche e degli organici che rendono il funzionamento e la fruizione documentale in uno stato emergenziale.

L’Archivio di Stato di Matera, attivo da 63 anni, è diventato uno dei punti di forza della memoria di un territorio che sta sviluppando uno straordinario senso delle radici e, con i suoi circa dieci chilometri lineari di scaffali e gli oltre centomila documenti archivistici; un vero e importante presidio identitario, culturale e documentale.

Purtroppo, il combinato disposto – mancanza di personale e sfratto attivato dai proprietari dell’immobile dell’ex Cinema Quinto – lo ha portato in una condizione di tale gravità che, se non vengono adottate azioni risolutive – immediate e adeguate -, rischia l’irreparabile chiusura.

CGIL – Eustachio Nicoletti CISL – Giuseppe Bollettino Uil – Bruno Di Cuia