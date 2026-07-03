Quindici anni di bellezza, talento e identità: il Premio Moda Città dei Sassi trasforma Matera nella capitale internazionale dello stile

Valorizzare il territorio attraverso la moda, il costume e il grande mondo della sartorialità Made in Italy. È questo il grande lavoro che, da quindici anni, porta avanti il Premio Moda Città dei Sassi, un progetto che ha saputo trasformare Matera in un crocevia internazionale di creatività, cultura e dialogo tra i popoli.

Non una semplice passerella, ma un laboratorio di idee, un luogo in cui la moda diventa linguaggio universale, racconto identitario e strumento di promozione territoriale. Un percorso costruito con passione, visione e competenza che, anno dopo anno, ha saputo crescere fino a diventare uno degli appuntamenti più autorevoli del panorama fashion italiano.

Dal 8 al 12 luglio prenderà il via la 15ª edizione del Premio Moda Matera 2026, inserita nella prestigiosa Settimana della Cultura, un’edizione dal forte valore simbolico che si intreccia con il ruolo di Matera, già Capitale Europea della Cultura e oggi Capitale del Mediterraneo e del Dialogo 2026 insieme alla città marocchina di Tétouan.

Un traguardo importante che racconta la maturità di una manifestazione nata grazie alla lungimiranza dell’APS Officina della Cultura ETS, guidata dalla direzione artistica di Enzo Centonze, capace di credere, fin dall’inizio, che la moda potesse diventare un potente strumento di valorizzazione culturale e turistica.

In quindici anni il Premio ha acceso i riflettori sui giovani talenti, ha dato voce agli artigiani della sartorialità italiana, ha ospitato stilisti provenienti da ogni parte del mondo e ha costruito ponti culturali attraverso il linguaggio della bellezza. Una crescita costante che ha permesso alla città dei Sassi di entrare nei circuiti internazionali del fashion, facendo conoscere Matera non solo come patrimonio storico e paesaggistico, ma anche come luogo di innovazione creativa.

Un progetto sostenuto dal Comune di Matera, dall’APT Basilicata, dalla Fondazione Matera Basilicata 2029, da Confartigianato Nazionale e dalla storica collaborazione con INGEST, che confermano il valore culturale e promozionale di una manifestazione ormai consolidata.

Tre saranno i grandi appuntamenti che scandiranno questa edizione celebrativa.

L’8 luglio, in Piazza Vittorio Veneto, sarà dedicato alla Sezione Concorso, con i giovani stilisti provenienti da Italia, Francia e Serbia pronti a confrontarsi davanti a una giuria qualificata. Una serata che rappresenta il cuore pulsante della missione del Premio: investire sulle nuove generazioni e offrire loro una prestigiosa vetrina internazionale. La conduzione sarà affidata all’eleganza di Ivana Pantaleo.

Il 10 luglio il Premio tornerà simbolicamente nella splendida Piazza San Francesco d’Assisi, luogo dove tutto ebbe inizio. Qui sfileranno i grandi couturier italiani insieme alle delegazioni internazionali provenienti da Francia, Serbia, Marocco, Messico, Bolivia e Venezuela, confermando ancora una volta la vocazione internazionale della manifestazione. A condurre la serata saranno Beppe Convertini e Ivana Pantaleo.

Il 12 luglio spazio all’arte con l’inaugurazione della 9ª edizione del Premio ModArt Cult Exhibition, all’Hub Temporaneo di Via del Corso. Protagonisti saranno circa venti abiti d’autore realizzati dagli stilisti come omaggio a una delle figure più iconiche della storia del cinema e della moda mondiale, Brigitte Bardot. La mostra resterà visitabile fino al 26 luglio.

Dietro il successo di questa macchina organizzativa continua a lavorare un gruppo che rappresenta la memoria storica del Premio. La regia e le coreografie portano ancora la firma di Stefania Coralluzzo, presenza imprescindibile fin dalla nascita della manifestazione; la direzione del format è affidata allo stilista Paolo Fumarulo, mentre le pubbliche relazioni sono curate da Nicola Altomonte. A raccontare per immagini l’evento saranno Vincenzo Testa, Enzo Dell’Atti e Sandro Quarto.

Anche la comunicazione conferma il respiro internazionale raggiunto dalla manifestazione grazie alla storica partnership con Fashion Channel e all’ingresso dei prestigiosi media partner Celebre Magazine e Rinascimento Magazine, che porteranno le immagini di Matera e delle sue eccellenze sulle principali piattaforme editoriali internazionali.

Quindici edizioni rappresentano molto più di un anniversario. Sono il segno di una visione diventata realtà, della capacità di costruire relazioni, promuovere il talento e raccontare un territorio attraverso uno dei linguaggi più affascinanti e universali: la moda.

Il programma completo, gli ospiti istituzionali, i grandi nomi del giornalismo e della cultura internazionale e tutte le sorprese della quindicesima edizione saranno svelati durante la conferenza stampa ufficiale in programma l’8 luglio presso il Comune di Matera.

Perché il Premio Moda Città dei Sassi, dopo quindici anni, continua a fare ciò che gli riesce meglio: cucire insieme bellezza, cultura e futuro, trasformando Matera in una passerella aperta al mondo.