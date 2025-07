Qui Radio Londra…E per lei da Potenza si fanno in quattro

Nessuna fatica. Ma tanta passione e l’amore per una esperienza accantonata per oltre 40 anni fino alla decisione di riprendere le vecchie attrezzature, con l’apporto dell’innovazione, naturalmente, e utilizzare la disponibilità di frequenze amiche per tornare a trasmettere da Potenza….e con la ”potenza” di fare, informare, divertirsi del passato. E Radio Londra è rinata come l’araba fenice, grazie alla verve e alla volontà sempreverde del collega Giuseppe Fiorellini ( che ha vissuto di pane, vino e radio per una parte significativa delle esperienze giovanili) e degli amici Candido Pellegrino, Angelo Esposito e Gigi Sassano, che non hanno dimenticato la sede storica di via Mazzini n.123. L’emittente nel nome, ne abbiamo avuta una anche a Matera fondata dal professor Giuseppe Di Franco, evoca un programma plurilingue degli anni Trenta della inglese BBC. Era di fatto la voce della libertà ascoltata in clandestinità durante il ”Ventennio ” fascista e che consentì alla Resistenza di tenersi informata,dopo l’8 settembre 1943, con messaggi in codice, sulle mosse degli alleati. Informare e questo obiettivo per la Radio Londra di oggi, https://storiaradiotv.wordpress.com/2018/05/03/radio-londra-radio-regione-stereo-rete-lucana/, è senz’altro un valido biglietto da visita per stimolare il dibattito, superare il pensiero unico, spesso intriso di notizie false, strumentali, alimentato dalla dimensione social o da ”operatori” di settore ”allineati e coperti”, proni al potere. Schiena dritta e rispetto per gran parte degli ascoltatori che, come ripete un antico detto popolare, ”non hanno portato il cervello all’ammasso”.



E prova di quanto diciamo è stata una telefonata in diretta che abbiamo ricevuto per una intervista per un commento sulla Festa della Bruna, senza tralasciare nulla: dallo promozione fatta quest’anno con la presenza di diverse testate alla ”sovraesposizione” a volte strumentale di un evento (da cui prendere le distanze naturalmente) accaduto a conclusione della distruzione del carro trionfale di cartapesta. Ma c’è stato spazio anche per parlare di gastronomia con la pasta al forno (con o senza polpettine?) piatto tipico della Festa della Bruna e con l’invito impegno a gustare salumi e altro per la festa di San Gerardo, patrono di Potenza. Radio Londra è anche questo:simpatia, accoglienza e tenacia, che sono il biglietto da visita della gente di Basilicata. Un motivo in più per ascoltare Radio Londra sulle frequenze 89,500, 94.000, 94.400 e 94.800 MHz