“Questo è il cd?” Canta in dialetto, Pasquale, è bello così…

E sì… la parente del cantautore materano, che compone anche di notte prendendo spunto dai casi della vita, aveva visto giusto quando nella Prima Repubblica – e senza tanti giri di parole- aveva bollato con un ” Ve la scitt” ( vallo a buttare) le prime tracce di un potenziale cd che Pasquale Di Pede avrebbe voluto incidere. Salvo poi a ricredersi dopo averlo ascoltato nell’auto del compianto Tonino Montemurro, amico di Pasquale, tanto da esclamare ” Questo è il cd? E’ bello così. Questo è il cd? Si, facciamo così…”. Meno male! Pasquale e Tonino ci credettero e venne fuori, manco a dirlo, il ritornello ” Ve la scitt, siint a ma ve la scitt. Ve ve ve la scjitt, sijnt a ma ve la scjiit” (ballo a buttare, senti a me buttalo, buttalo vallo a buttare”. Per fortuna non andò così il resto è storia d’oggi e quanti hanno potuto ascoltare e incontrare Pasquale Di Pede alla Libreria dell’Arco con Costantino Di Lillo, per la presentazione dell’ultimo cd ”Una vita in più” https://giornalemio.it/eventi/se-ve-lo-siete-perso-torna-pasquale-di-pede-con-una-vita-in-piu/ , si sono convinti che il prossimo lavoro (il quarto) dovrà essere tutto in dialetto materano. A caldeggiare il progetto l’artista Pino Oliva, autore delle copertine dei compact disc del cantautore, che crea e dipinge con il sottofondo musicale delle canzoni di Pasquale. ” Quando canti le canzoni in dialetto materano- ha detto Pino- lasci il segno. Datti da fare…”. Approvato. Pasquale nella sua modestia, ma con tanta motivazione e passione dentro, si metterà al lavoro e non è escluso che lo faccia prima di diventare nonno…Auguri. Del resto ha un repertorio dal quale attingere . Quello della tradizione contadina, della cultura dei rioni Sassi, ricordando il padre Giuseppe al quale ha dedicato la canzone ”La Zappa”. Un patrimonio da non disperdere. “Da divulgare-come ha ricordato Costantino Dilillo, presidente dell’Unitep- con la cultura della memoria delle genti della civiltà contadina, dell’anima degli antichi rioni di tufo che i turisti spesso non conoscono. Un tour, un selfies e via” A Pasquale il compito di cantarne vita e storia in dialetto. E poi, da non trascurare, la passione per il cantautorato d’autore che coltiva ogni anno, con la partecipazione a Sanremo al premio Luigi Tenco. Tanto da aver promosso a Matera il club che portava il nome dell’incompreso cantautore di ”Ciao amore ciao”.



Un impegno per altri giovani materani -e non solo- che non hanno luoghi, spazi dove esibirsi, provare. Serve un ”Lamione” nei Sassi o altrove per farlo. A Pasquale Di Pede, e a quanti continuano a sostenerlo con simpatia e affetto, il compito di portare avanti i progetti. Del resto…ora ha una vita in più e una bella vena di ironia per chiedere e chiedersi cosa non va e cosa fare, con la tenacia contadina, per voltare pagina sul pentagramma della vita.



Prove tecniche di Lamione con Vito e un canto sull’emigrazione

