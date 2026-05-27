Questionario del Comune di Matera su sicurezza urbana e qualità della vita delle donne. Le modalità?

Con una nota si informa che “Si è svolto nella Sala Mandela del Comune di Matera, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità e politiche di genere del Comune di Matera, in collaborazione con il CISC (Centro Interdipartimentale Scienza della Città – CNR), un incontro di ascolto e partecipazione: un questionario strutturato per analizzare la percezione della sicurezza e la qualità del vivere urbano dal punto di vista delle donne. L’indagine nasce dalla necessità di raccogliere dati concreti sulla realtà quotidiana delle cittadine, affrontando temi cruciali che spaziano dalla presenza dei servizi dedicati, alla conciliazione dei tempi di vita, alla mobilità, fino alla sicurezza negli spazi pubblici. Il sondaggio si articola in diverse sezioni chiave, pensate per mappare le necessità e le criticità del territorio: Conciliazione e Servizi, Salute e Benessere, Sport e Socialità, Sicurezza Urbana e Mobilità. Uno strumento di indagine partecipata, perché l’iniziativa non si limita a domande a risposta chiusa, ma invita le partecipanti a una vera e propria mappatura del territorio fornendo all’Amministrazione una base preziosa per futuri interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi. I dati raccolti saranno georeferenziati e caricati sulla Piattaforma del Gemello Digitale, attraverso una procedura inedita che parte dalla Città di Matera, e questo permetterà di visualizzare sulla mappa interattiva la distribuzione dei servizi e le aree di maggior fabbisogno, simulare l’impatto di nuovi interventi, monitorare l’accesso ai servizi da parte delle donne. Durante l’incontro, che ha riscontrato particolare interesse da parte dei partecipanti, sono state illustrate le modalità di partecipazione all’indagine: il Comune di Matera invita tutte le donne, dalle studentesse alle pensionate, dalle lavoratrici alle disoccupate, a dedicare pochi minuti alla compilazione di questo strumento per costruire insieme una città più sicura e inclusiva.”

“Questo questionario non è solo uno strumento di indagine, ma un atto di ascolto attivo verso le donne della nostra comunità”, dichiara l’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche di genere Stefania Draicchio, che aggiunge: “Vogliamo capire quali siano le barriere, fisiche e psicologiche, che limitano la libertà di movimento e di espressione delle cittadine, per poter intervenire con misure mirate”. Nella nota non si fornisce, però,alcuna indicazione sulle modalità con cui il questionario verrà somministrato alle cittadine materane.

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