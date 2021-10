In data odierna, dalla Giunta Regionale della Basilicata sono stati indicati i Direttori generali delle Direzioni (non più Direttori generali di Dipartimento), in ossequio al nuovo ordinamento regionale.

Non è più presente il Dipartimento Presidenza della Giunta: al suo posto la Direzione generale Personale e Organizzazione, che sarà guidata dall’Avv. Maria Carmela Panetta.

Per quanto concerne le altre Direzioni attestate alla Presidenza della Giunta, il Dott. Alfonso Morvillo – attuale Direttore dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR – è stato indicato per l’incarico di vertice della Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, mentre al vertice della Stazione unica appaltante della Regione Basilicata (SUA), è stato individuato l’Avv. Donato Del Corso.

Alla Direzione Generale per la salute e le politiche della persona, è stato indicato il Dott. Domenico Tripaldi. La Dott.ssa Emilia Piemontese è stata invece individuata per l’incarico di vertice della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.

L’Ing. Roberto Tricomi, Dirigente Area tecnica del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivestirà l’incarico di vertice della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità. Il Dott. Canio Alfieri Sabia, Ricercatore del CNR, è stato indicato per l’incarico di vertice della Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità.

Infine, la Dott.ssa Liliana Santoro, geologa e già Direttrice della SUA, è stata nominata per l’incarico di vertice della Direzione Generale Ambiente ed Energia.

Con un’altra delibera, è stata approvata la graduazione degli uffici dirigenziali delle Direzioni generali della Giunta ed è stato indetto l’interpello per i dirigenti regionali.

“Si tratta di un primo segnale di cambiamento, sottolinea il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, come avevo promesso in Consiglio Regionale. La rotazione dei Direttori Generali, e in futuro di tutti i dirigenti regionali, va nella direzione della trasparenza, della legalità e accoglie una best practice di una Delibera ANAC. La Regione Basilicata avrà nuove competenze, grazie anche ai concorsi, differenti sensibilità e un rinnovato know-how. Sono elementi fondamentali in vista della sfida cruciale del PNRR. Nel fine settimana, ci sarà una nuova Giunta che continuerà il processo di riorganizzazione dell’Ente, con ulteriori provvedimenti finalizzati ad aumentare efficienza ed efficacia della Regione”.