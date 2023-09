Questi i mieli lucani premiati al concorso nazionale“Tre Gocce d’Oro” 2023

Si sono conclusi i lavori della manifestazione apistica 2023 di Castel San Pietro Terme, durante la quale si è svolta, la 43ª edizione del Concorso Grandi Mieli d’Italia “Tre Gocce d’Oro” 2023 organizzato dall’Osservatorio Nazionale del Miele che premia i migliori mieli nazionali. Si tratta di un concorso molto prestigioso, tra i più autorevoli nel settore, che consente, ogni anno, di fare una fotografia della situazione produttiva italiana fornendo al produttore importanti informazioni qualitative sul proprio miele e indicando al consumatore attento i prodotti che eccellono per tipo e zone di produzione. Una rigorosa valutazione, che comprende analisi ed organolettiche, fisico-chimiche, melissopalinologiche oltre che un’attenta analisi sensoriale svolta da esperti iscritti all’omonimo Albo, ha permesso di selezionare e premiare i nostri mieli facendo emergere un patrimonio di eccellenza sia sul piano del gusto che della salubrità e naturalità. L’assessore alle Politiche agricole, alimentali e forestali della Regione Basilicata Alessandro Galella si dice “soddisfatto del risultato ottenuto dalla Basilicata che si è proposta con un rilevante numero di campioni concorrendo per diverse categorie di miele, dai millefiori agli uniflorali, oltre che con mieli ottenuti con il metodo di agricoltura biologica. La 43ª edizione del Concorso ha premiato con i due riconoscimenti ‘Due Gocce d’oro’ e ‘Una Goccia d’Oro’ 27 mieli lucani, di cui 15 prodotti nella provincia di Potenza e 12 in quella di Matera riguardanti varie tipologie di miele tra monoflorali quali quello di coriandolo, castagno e trifoglio, e quelli di millefiori. I risultati delle premiazioni evidenziano l’impegno e la dedizione dei nostri apicoltori per un prodotto le cui caratteristiche dipendono fortemente dal territorio d’origine, ricco di essenze arboree e floreali, in grado di offrire un variegato repertorio mellifero, oltre ad evidenziare il ruolo fondamentale dell’apicoltura, riconosciuta come attività utile sia per il mantenimento della biodiversità naturale, sia come forma di supporto all’impollinazione delle piante di interesse agrario”. Per questa edizione 2023 in collaborazione con l’Associazione Apicoltori Lucani (AAL) ed il Consorzio regionale tutela e valorizzazione miele lucano, è stata istituita una Nuova sezione territoriale del Concorso “I Grandi Mieli di Basilicata”, al fine di valorizzare la tipicità dei mieli prodotti solo da apicoltori lucani nel territorio della Basilicata. La nostra Regione, infatti, è sempre più rappresentativa al Concorso “Tre Gocce d’Oro” a livello nazionale concorrendo con circa il 7% dei campioni totali. All’edizione 2023 del Concorso “Tre Gocce d’Oro” hanno partecipato per questa sezione speciale 18 apicoltori, che hanno inviato un totale di 52 tipologie di miele, di cui ben il 52% è stato premiato con Una Goccia o Due Gocce d’Oro. La premiazione regionale di questa sezione speciale “Grandi Mieli di Basilicata”, si terrà a Calciano nel mese di ottobre 2023.

Le ditte premiate con due gocce d’oro sono le seguenti:

• Azienda Agricola Bonelli Francesco Paolo- Grassano (MT)- Millefiori, coriandolo

• L’oro dei campi -Grottole (MT)- Millefiori, castagno

• Azienda Montesano S.S.Società Agricola -Tricarico (MT)- millefiori

• Miele Pepe di Pepe Canio -Oppido Lucano- (MT) Millefiori

• Apicoltura Dabraio -Tricarico (MT) – Millefiori bio

• Azienda Agricola Vaccaro -Potenza- Millefiori bio

• Le dolcezze di Faby -Potenza- Millefiori

• Orolucano -Banzi (PZ)- Millefiori

• Al bosco delle api -Gallicchio (PZ)- Millefiori

• Apicoltura Castelgrandese di Muro Domenico Alberto -Castelgrande (PZ)- Millefiori

Le ditte premiate con una goccia d’oro sono:

• Azienda Agricola Bonelli Francesco Paolo- Grassano (MT)- Millefiori, trifoglio

• Az. Agr. Di Giuseppe Nardiello- Muro Lucano (PZ)- Millefiori

• L’oro dei campi -Grottole (MT)- Millefiori

• L’ape d’Agri Apicoltura -Marsicovetere (MT)- Millefiori

• Orolucano -Banzi (PZ)-Millefiori