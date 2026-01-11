Questi i 10 nuovi consiglieri provinciali di Matera per i prossimi due anni.

Ecco a seguire l’elenco degli eletti al termine dello spoglio delle schede elettorali deposte nelle urne collocate nel salone del Consiglio provinciale di Via Ridola, dagli amministratori dei 31 comuni della Provincia di Matera. Avrebbero potuto votare in 401, lo hanno invece fatto in 350 (87,28%), di cui 102 donne. Il nuovo Consiglio provinciale di Matera, eletto sarà così composto:

Vita Maria Scocuzza (7.841 di voto ponderato:); Domenico Schiavo (7.500); Francesca Mazzoccoli (7.469); Carlo Ruben Stigliano (6.588); Claudio Scarnato (6.458); Angelo Montemurro (6.454); Maria Teresa Camardella (6.278); Antonella Bilotta (5.522); Gaetano Garzone (5.427); Alberto Marzano (5.211). Dei 10 consiglieri, tre sono della lista Insieme per la “Provincia di Matera”, che ha totalizzato 24.249 voti ponderati, tre di Uniti per la Provincia (26.221), tre di “Radici e Territorio” (27.296) , uno di Azione con Calenda (Garzone), lista che ha totalizzato 14.121 voti ponderati. Le schede nulle sono state 3 e una bianca.

