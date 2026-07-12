Questa sera su RayPlay, guardiamo la puntata bloccata e postiamo foto sui social con l’hashtag #giulemanidareport.

“La vicenda dell’attentato a Ranucci è diventata lo sfondo per manovre poco chiare. Le indagini sono in pieno svolgimento e nessun giudizio al momento si può esprimere nel merito. Proprio per questo non si comprende cosa spinga la RAI a sospendere “a titolo cautelativo” la messa in onda di repliche di Report. Si tratta di puntate di un programma giornalistico d’inchiesta che molti cittadini hanno già visto e che dovrebbero essere sempre fruibili online. Si tratta di una decisione sbagliata, incomprensibile e difficilmente spiegabile.” Lo afferma anche Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti e cresce sempre più nel Paese la consapevolezza della manovra che si sta consumando a danno del giornalismo d’inchiesta italiano, con il tentativo di deligittimazione di Ranucci e della intera squadra di Report. Giornalisti e programmma che non vanno lasciati da soli.

Uno dei modi per farlo viene suggerito proprio dalla Redazione di Report che con un post di un’oretta fa: chiede al pubblico della loro trasmissione di collegarsi questa sera alle 21,15 (orario in cui sarebbe dovuta andare in onda la replica su RAI Tre della puntata concellata dalla RAI) a RaiPlay attraverso il link sottoindicato, guardare l’inchiesta, farsi un selfie davanti alla TV e postarla sui social con l’hashtag #giulemanidareport . A seguire il post integrale: “Stasera la squadra di Report non è sola”

Questa sera Report non va in onda: la Rai ha sospeso cautelativamente le repliche estive, in attesa di chiarimenti sull’attentato che “abbiamo” subito lo scorso ottobre nella persona di Sigfrido Ranucci. Una decisione che non condividiamo, e che l’Ordine dei giornalisti e l’Usigrai hanno definito priva di reali motivazioni giornalistiche, parlando di “censura senza precedenti”. Siamo una squadra pesantemente attaccata — prima con un attentato, ora con una sospensione — ma non ci fermiamo: continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre. Ed è proprio questa tenuta, crediamo, a fare di Report un patrimonio da difendere: una garanzia di libertà di informazione che riguarda tutti. Per questo, come squadra, ci rivolgiamo al nostro pubblico, che in questi anni è sempre stato al nostro fianco, per una mobilitazione che vada a colmare il vuoto lasciato dalla sospensione delle repliche estive. Per policy aziendale non possiamo usare i nostri canali social ufficiali per promuoverla, ma chiediamo la vostra partecipazione: stasera, alle 21.15 — l’orario in cui saremmo dovuti andare in onda su Rai3 – collegatevi a RaiPlay attraverso questo link: bit.ly/RivediReport_pontemorandi, e guardate l’inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda. Poi fatevi una foto davanti allo schermo (o dello schermo) e pubblicatela sui social, taggandoci e usando l’hashtag #giulemanidareport. Report è anche il suo pubblico. La memoria delle nostre inchieste non si sospende per decreto aziendale, e una squadra di giornalisti sotto attacco non è sola quando il pubblico le sta accanto.

Report è un patrimonio di tutti.” La redazione di Report