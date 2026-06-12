Questa sera, Matera celebra il Mediterraneo con “Un mare di musica”, in Piazza San Francesco

Una serata dedicata alla cultura, al dialogo tra i popoli e alle sonorità che attraversano le sponde del Mediterraneo. È questo lo spirito di “Un mare di musica – un racconto del Mediterraneo”, l’evento promosso dalla Fondazione Carical con il patrocinio della Città di Matera, che andrà in scena questa sera -venerdì 12 giugno alle ore 20.45- in Piazza San Francesco d’Assisi della Città dei Sassi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 20ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, uno dei riconoscimenti più significativi dedicati alla valorizzazione del dialogo culturale tra i Paesi del Mediterraneo. Durante la serata saranno presentate le terne finaliste del premio, precedute dai saluti istituzionali delle autorità. A seguire, spazio allo spettacolo con “Il viaggio”, un percorso musicale tra tradizioni, contaminazioni e suggestioni provenienti dalle diverse culture mediterranee. Protagonista sarà la Ikona Band, diretta dal musicista Stefano Saletti, impegnata in un repertorio capace di raccontare l’identità plurale del Mare Nostrum attraverso linguaggi sonori antichi e contemporanei. Ad arricchire l’evento saranno le coreografie curate da Mary D’Alessio ed eseguite dalle allieve della sua suola di danza. le letture di Manuel Santagata, mentre la conduzione della serata sarà affidata alla giornalista e scrittrice Karima Moual. L’appuntamento vede inoltre la collaborazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 e del progetto Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, con il patrocinio del Comune di Matera, dell’UNESCO e di Matera Welcome. Una manifestazione che punta a fare della musica uno strumento di incontro e di conoscenza reciproca, confermando il ruolo di Matera come crocevia di culture e laboratorio di dialogo nel cuore del Mediterraneo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.