Questa sera si accendono come ogni anno tutti gli alberi di Natale all’aperto, quello più grande di Basilicata a Tito (https://giornalemio.it/cronaca/questa-sera-accensione-dellalbero-di-natale-piu-grande-della-basilicata/), ed anche quelli più piccoli. con la novità che spesso questo accade non più in presenza ma attraverso internet.

Accadrà anche a Matera come annunciato con un post il sindaco Domenico Bennardi:

“Stasera, alle 22.00, in diretta su questa pagina illuminiamo l’albero di Natale: bello e maestoso, con i suoi 25 metri di altezza.

Non sarà possibile stare in piazza, ma potrete seguire la diretta su questa pagina, sarà comunque un modo per stare insieme.”

L’albero è quello della bella foto di Antonio Genovese in copertina.