Questa mattina a Matera “Reagire”, iniziativa della Fials su sicurezza personale sanitario

“Grande partecipazione questa mattina a Matera per il corso di formazione “REAGIRE – Il primo passo è scegliere te stessa”, promosso da FIALS Formazione, dedicato ai temi della consapevolezza, della tutela, della sicurezza e dell’autodifesa nei luoghi di lavoro.” E’ quanto si legge in una nota della sigla sindacale in cui si registra che “L’iniziativa, ospitata presso la saletta della Parrocchia Sant’Agnese, ha registrato una sala gremita di partecipanti, segno evidente dell’attenzione e dell’interesse verso un tema sempre più attuale, soprattutto nel settore sanitario e nei contesti lavorativi dove il personale è spesso esposto a situazioni di stress, aggressione o rischio. Nel corso della mattinata si sono alternati interventi e contributi di relatori ed esperti, che hanno affrontato il tema da diverse prospettive, psicologica, giuridica e pratica, offrendo ai partecipanti strumenti utili per riconoscere situazioni di rischio, rafforzare la consapevolezza personale e acquisire nozioni di autodifesa. Tra i relatori e gli ospiti intervenuti figurano il Direttore Generale dell’ASM Matera Avv. Maurizio Friolo, il Segretario Regionale FIALS Basilicata Giovanni Sciannarella, Marco Bigherati, Presidente della III Commissione Consiliare Politiche Sociali del Comune di Matera, la dott.ssa Annamaria Giancipoli, responsabile scientifico e organizzativo dell’iniziativa, la dott.ssa Alessandra Colucci, presidente ACCI Basilicata, la dott.ssa Caterina Rotondaro, psicologa e psicoterapeuta referente per le politiche di genere del Comune di Matera, l’avv. Lucia Elsa Maffei, esperta in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni, e Donato Grossi, istruttore di difesa personale e muay thai della A.S.D. Extreme System Gym di Matera. Presenti inoltre i componenti sindacali del CUG ASM, Nunzia Morcinelli e Maria Montemurro. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di formazione e confronto, confermando l’impegno di FIALS nella promozione di percorsi informativi e formativi dedicati alla sicurezza, alla prevenzione e alla tutela delle persone nei luoghi di lavoro.”

