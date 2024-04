Quell’imbuto sulla statale 106 a Policoro

Chi ha avuto la sfortuna di transitare nel pomeriggio di pasquetta sulla statale 106 in direzione Taranto si è ritrovato bloccato per diversi chilometri ad iniziare dal centro commerciale di Policoro. Ci sono voluti più di due estenuanti ore per superare l’abitato di questa cittadina e per riprendere una marcia normale. L’assurdo è stato constatare che quell’imbuto era provocato dalla inibizione al traffico di una delle due corsie di marcia che era in condizioni perfette, con nemmeno una buca, sino al restringimento vero e proprio della carreggiata che era di poche centinaia di metri. Possibile che all’ANAS nessuno ha pensato di rendere transitabile quella corsia in questo ponte pasquale? E ridurre al minimo il disagio per quelle sole centinaia di metri interessate da un restringimento effettivo della carreggiata? Ma siamo in Italia….e al Sud. Purtroppo. Alla rabbia montante di chi stava in coda da ore contribuiva anche il vedere scorrere con scioltezza il traffico nella sottostante complanare su cui forse si poteva anche incanalare, dal punto giusto, parte di quel traffico di rientro prevedibilissimo.

Ed è proprio ad una opzione di questo tipo che ci sembra alluda la nota che riceviamo e pubblichiamo a seguire a firma di “Impegno Comune” di Policoro che chiede ad ANAS e Regione Basilicata di favorire la riapertura del ponte sul fiume Agri tra Policoro e Scanzano Jonico. “Investire su una delle arterie più importanti della Basilicata e del mezzogiorno. Chiediamo di rilanciare la riqualificazione del ponte sull’Agri, come già deliberato dai Consigli Comunali di Policoro e Scanzano. E lo chiediamo a gran voce -si legge nel comunicato- affinché Anas e Regione Basilicata si impegnino per favorire la riapertura prima possibile. I disagi di questi giorni provocati dal restringimento della statale 106 jonica tra i comuni di Policoro e Scanzano, fanno emergere la necessità di dover ripristinare la bretella dell’antica strada che attraversa le due città, importante collegamento e vero e proprio ponte a cavallo tra le vicine Calabria e Puglia. Noi di Impegno Comune chiediamo a gran voce di dare un segnale concreto ad uno dei territori più produttivi della Basilicata con la messa in opera di una valida alternativa alla statale 106”. Così in una nota il capogruppo di Impegno Comune di Policoro, Giuseppe Ferrara, promotore della delibera, approvata in Consiglio comunale, per la riapertura del ponte sul fiume Agri.”