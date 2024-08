Quell’elefantino ”immortalato” sul retro della fiamma dell’Arma

La cosa potrà far sorridere, ma quando si hanno senso della posizione e si guardano cose e persone dall’ottica creativa e dell’approfondimento, ecco venir fuori una immagine che offre spunti di riflessione. E così la foto scattata dal musicologo e musicista Luigi Pentasuglia, di spalle al monumento ai Caduti dell’ Arma dei carabinieri, in via Dante a Matera, davanti alla caserma ” Rocco Lazzazzera”, riproduce la sagoma di un elefante in movimento. Chissà, forse spinto dalla fiamma, che è simbolo dell’Arma che contrassegna la prospettiva ufficiale. Uno scatto che intriga, che lega l’autore dello scatto all’artista Raffaele, anche lui Pentasuglia, che ha realizzato quel monumento inaugurato a settembre 2023. Ognuno tiri fuori tutte le considerazioni che vuole. Ma quel monumento offre una doppia interpretazioni. E per gli amanti del gioco del lotto è l’occasione per tentare un ambo e un terno. Su quale ruota? Bari la più vicina, ma vanno bene tutte. Del resto i carabinieri sono ovunque e con tanta stima da parte della cittadinanza.