Quelle Lettere di una Resistenza che continua

Sono le ultime parole, affidate a messaggi, biglietti, lettere dei partigiani arrestati, rastrellati da nazisti, fascisti della Repubblica sociale italiana, e condannati a morte. Parole semplici, che vanno dritte al cuore, che non rinnegano nulla. Anzi sono di sprone a quanti quella lotta l’hanno continuata, regalandoci una lunga stagione di libertà, interrotta da stragi che hanno visti coinvolti pezzi ”deviati” dello Stato , che non hanno consentito di applicare appieno una Costituzione nata dalla Resistenza. E questo non va mai dimenticato, anzi, soprattutto ora che con forzature, riforme subdole ( in primis l’autonomia differenziata) che sono una colpo basso alla memoria del nostro Paese. Antonio Nacci, che la bandiera rossa, gli ideali comunisti, che contribuirono a scrivere sul campo con le brigate partigiane, li difende con fierezza, ne ha scelte alcune. Leggetele, fatele leggere… Ora e sempre Resistenza.