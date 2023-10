Quell’avviso pubblico per Dirigente di Cardiologia all’ASM è da approfondire

“Questa mattina ho presentato una interrogazione al Presidente della Giunta e all’Assessore alla Sanità circa l’ Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia e UTIC dell’Azienda Sanitaria di Matera.

Avviso pubblico indetto nel lontano 2019, “ripreso” solo negli ultimi giorni, con norme profondamente modificate e senza che la Regione Basilicata , nel corso del tempo, abbia provveduto ad approvare gli aggiornamenti previsti.” E’ quanto dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli con una nota in cui si precisa che: “La Legge n.118/2022 ha modificato il Decreto legislativo 502/1992 sulla base del quale l’Avviso era stato indetto, “costringendo” così ciascuna Regione ad approvare nuove Linee Guida per l’espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle Aziende e degli Enti del S.S.R.

La Regione Basilicata però, non ha approvato le summenzionate Linee Guida aggiornate ai sensi della Legge 118, per questo, ho chiesto al Governo regionale di verificare la legittimità delle procedure finora espletate relativamente all’Avviso pubblico, al fine di evitare ricorsi e dotare “rapidamente” l’UOC di Cardiologia e UTIC della sua massima figura dirigenziale.”

“L’Azienda Sanitaria di Matera – conclude Cifarelli – ha bisogno “come il pane” di dirigenti capaci e nel pieno delle loro funzioni, e pertanto, prima di procedere ai colloqui previsti, per evitare le carte bollate che metterebbero a rischio la selezione, sarebbe bene approfondire.

La vicenda è troppo delicata per essere lasciata al caso.

