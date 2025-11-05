Quella frase di Sciascia che lascia aperto il caso del giornalista De Mauro

Gira e rigira la risposta è intorno a quel commento, posato, tra una boccata di sigaretta e uno sguardo venato di saggezza che lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia, anche lui collaboratore de L’Ora di Palermo, pronunciò dopo la scomparsa e l’uccisone del giornalista Mauro De Mauro : ” ha detto la cosa giusta all’uomo sbagliato, e la cosa sbagliata all’uomo giusto”. E Francesco Sala, autore del libro ” Sparire a Palermo, il caso De Mauro” , presentato per i mercoledì dell’ Unitep

https://giornalemio.it/eventi/sparire-a-palermo-il-caso-mauro-de-mauro-se-ne-parla-allunitep-di-matera/ è servito a indicare possibili cause, filoni di inchiesta.



E con una analisi di ”società” a vari livelli, dalla politica alla manovalanza per commettere atti delittuosi, dedita al traffico di droga, alla speculazione edilizia e a quella variegata filiera di appalti e di corruzione, voto di scambio, che anticiperà la questione morale di Tangentopoli. E poi non mancano le azioni intimidatorie come l’attentato al conduttore tv e giornalista Maurizio Costanzo, dopo che aveva intervistato una donna di mafia- come aveva fatto anni prima Mauro De Mauro- e poi ”bruciato” una maglietta con la scritta di Cosa Nostra. Episodi che avevano allarmato e non poco chi fa gli affari con e per i ”colletti bianchi” diventati poi una holding trasversale del malaffare internazionale. Roba dell’Italia del sommerso dei golpe e dei putsch del principe Junio Valerio Borghese in una Italia con lo scudo statunitense di ”Gladio” contro il pericolo comunista, né più né meno come vedremo più avanti con il Piano di rinascita democratica della loggia massonica deviata P2 di Licio Gelli. E’ l’Italia dei poteri forti, dello Stato nello Stato con i ”servizi segreti deviati”, più volti riformati, che mandano avanti i disegni ”stabilizzanti” e ”destabilizzanti” nel Belpaese. Questione morale…mai risolta e che deve fare i conti con i cani da guardia della democrazia, i giornalisti dalla schiena dritta, sempre di meno come Sigfrido Ranucci e la redazione di Report, che resiste e con non poche difficoltà in casa Rai.



Bomba di avvertimento sotto casa, all’insegna del ” Ti teniamo d’occhio a te e alla tua famiglia”, con un percorso di delegittimazione subdolo, fatto anche di fakes news, tentativi di fare terra bruciata all’operato di quella redazione, magari tagliando fondi e invitandosi accuse non veritiere anche con esponenti della categoria che per un motivo o per l’altro si prestano al tiro al bersaglio. Libertà di espressione e difesa della Costituzione e su questo aspetto si sono soffermati la collega Antonella Ciervo, che ha moderato l’incontro, e il presidente dell’Unitep Costantino Dilillo. Il libro contiene altri spunti e con un messaggio chiaro: la verità è scomoda e ha un prezzo : il futuro della democrazia e non solo in Italia. Sovranismi e sovranità popolare: c’è una bella differenza. Non dimentichiamolo!