Quella Ferrari sul sagrato non ci doveva stare…

Il matrimonio, certo, s’ha da fare….ma quella Ferrari proprio lì non ci puo stare. Così per la Ferrari degli sposi parcheggiata sul sagrato della centralissima chiesa di San Francesco a Matera che ha fatto il giro del web sollevando una persino ovvia indignazione (e con qualche giustificazionista che non manca mai), ora è arrivata anche la condanna del primo cittadino che lo bolla come: “Un atto irresponsabile non autorizzato” e in merito al quale assicura che si sta “procedendo con le verifiche” per “la sanzione” del caso. Peccato che nessuno della polizia municipale ci fosse in quella centralissima piazza di Matera. Altrimenti si sarebbe assistito a una scena simile a quello sketch del vigile-Uccio de Santis che, alla signora accorsa vicino alla propria auto su cui stava lasciando il verbale, che gli chiede: “Scusi, ma che mi sta facendo la multa?”, sornione risponde: “No. Mi sposo dopodomani e ho lasciato la partecipazione.” Chissà a chi sarà venuta l’infelice idea (alquanto cozzara) messa in atto in quella giornata per evitare altri due passi in più agli sposi, e che ora invece farà rimanere loro un retrogusto amaro proprio di quel momento cloù. Ma tant’è! Ed ecco a seguire la nota diffusa dal palazzo di città sulla vicenda. “L’Amministrazione comunale di Matera, con il sindaco Domenico Bennardi, condanna il comportamento incivile di chi ha posteggiato una Ferrari sul sagrato della chiesa di San Francesco, proprio sotto le scale dell’edificio sacro. È accaduto sabato mattina in occasione di un matrimonio, suscitando scalpore e disapprovazione collettiva. Quell’auto non poteva né transitare, né sostare in quel luogo. Un comportamento irresponsabile ed irrispettoso del patrimonio pubblico. Con l’ausilio delle telecamere, stiamo accertando l’identità del conducente e del proprietario del mezzo, per capire innanzitutto se avesse il permesso a circolare nella Zona a traffico limitato, mentre certamente non poteva essere autorizzato a salire sul sagrato, né a sostarci per tutto il tempo della cerimonia. Gli uffici comunali preposti, infatti, non concedono mai questo genere di autorizzazione, come ha confermato l’assessore alla Mobilità Giuseppe Digilio. L’auto, peraltro, è stata posteggiata con una ruota su di un lucernaio in vetro, che non può sostenere pesi eccessivi, rischiando di causare una rottura con danni a persone e cose. Sarebbe bastato un po’ di senso civico, per capire che quelli sono luoghi sottoposti a vincolo e tutela speciale, per la fragilità dei materiali con cui sono realizzati e anche per la loro sacralità. Salire con un’auto sul sagrato di una chiesa è come disegnare graffiti su di un monumento. Per queste ragioni, i responsabili saranno identificati e sanzionati, anche per evitare che gesti come questi possano ripetersi. Quando ci è stato segnalato l’accaduto, abbiamo immediatamente inviato la Polizia locale, ma il matrimonio era già finito. Per il futuro, auspico un maggiore rispetto del patrimonio pubblico e comportamenti più civili affinché il giorno più bello per una coppia, non si trasformi in una spiacevole sanzione. Per fare eventuali foto scenografiche c’è la vicina piazzetta davanti all’ex Banca d’Italia, che offre ugualmente una vista suggestiva. Perché violare il sagrato di una chiesa con il rischio di danneggiare il patrimonio pubblico, offrendo peraltro un pessimo spettacolo a centinaia di turisti?”.

