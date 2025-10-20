Quella discarica a cielo aperto a Matera sulla SP Rondinelle. La rimuoviamo?

Per accumularsi una tale entità di rifiuti a cielo aperto e ben in evidenza è necessaria la costanza di sporcaccioni che vi si recano indisturbati ed irrispettosi di quel bene pubblico che è l’ambiente in cui viviamo, ma anche una completa assenza di controllo del territorio che assicura loro una impunità certa. E’ quanto accade lungo tutto il tratto di Strada Provinciale in territorio di Matera che in località Rondinelle si snoda in quel chilometro che collega la parte sottostante del cavalcavia della statale Matera-Altamura, sino al ponticello di contrada Pantano. Ma in particolare, nelle ultime settimane, in quel breve tratto chiuso poco sopra il deposito della Provincia, viene scaricato di tutto. Laterizi, infissi, macchinette di caffè, boccioni di acqua utilizzati nei distributori installati in uffici e/o aziende, e altri contenuti in sacchetti non ancora disfatti dalle intemperie.

Questo tutto nello stesso sito. Poi, come dicevamo, scendendo per quel breve tratto che porta sino al ponticello dell’incrocio, là dove una volta finiva la pista ciclopedonale, si trova di tutto di più. per altro abbandonato con una sicumera incredibile. Al punto che da una dai bustoni abbandonati a bordo strada, fuoriescono delle buste postali contenenti bollette (evidentemente non pagate) di un signore di Altamura, per altro buste intonse, nemmeno aperte. Quindi appartenenti ad un soggetto evidentemente del tutto allergico alle regole civiche, oltre che alquanto superficiale considerato che una sorveglianza adeguata porterebbe subito ad individuarlo, almeno per questo abbandono di rifiuti, operato oltre confine comunale per altro.

Ma il panorama, come dicevamo, offre tanta altra oggettistica in bella mostra, come quelli qui sotto, giusto per fornire un sommario campionario.

Ora è vero che la lotta tra chi deve garantire la legalità, la pulizia dell’ambiente e questa masnada di sporcaccioni è impari. Troppo pochi i primi, sempre di più i secondi. Ma una ripulita ogni tanto in queste zone di passaggio forse andrebbe messo in conto, così come un qualche forma controllo a scopo dissuasivo potrebbe/dovrebbe essere messo in atto. Magari per provare a colpirne almeno qualcuno… magari per educarne qualcun altro. Ci auguriamo, pertanto, che chi di dovere: il neo assessore all’igiene urbana, le forze di polizia che vigilano sul territorio, ne prendano atto e che come minimo si provveda almeno a rimuovere quanto fa brutta mostra di se, senza aspettare che il quantitativo si incrementi. Considerato che in alcuni casi è palese che si sia di fronte ad uno sversamento effettuato con mezzi di lavoro (come nel caso dei laterizi e degli infissi di risulta di cui parlavamo all’inizio).