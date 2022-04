Qualcuno l’ha cerchiata…e non vorremmo che finisca chissà dove come il ricordo di una visita a Matera. Per cui occhio…e segnalate eventuali azioni di destrezza. Le conchiglie devono restare dove sono sempre state.. Siamo in via Duomo con le sue mura in calcarenite, impregnate di fossili, e uno dei punti dove poter raccontare la storia di Matera con la suggestione di luoghi ricoperti dal mare e della vita (conchiglie, stelle marine fino alla balena Giuliana) rimasta imprigionata quanto la Terra seguì la sua ”naturale” evoluzione. Poi l’uomo ne ha presa con periodicità, dalle cave di tufo, per costruire quello che è nel cuore antico: case, chiese, opifici. Segni di tecniche del costruito eroso dal tempo e le conchiglie sono la testimonianza di quelle storia. Tuteliamola.