Quella “chiusura” di domenica a Matera proprio non va

Finchè ci sono stati Bici e Vivicittà la chiusura al traffico del centro e zone limitrofe, la domenica mattina, si giustificava ma poi gli eventi sono scemati ed è aumentata la desertificazione e a rimetterci sono state le attività economiche. Da qui – come riporta una nota del comitato degli operatori economici del centro- proteste, segnalazioni, richieste di un tavolo di concertazione con l’Amministrazione comunale per rivedere l’ordinanza. Ma finora, lamentano i commercianti del centro, non si sono fatti passi avanti e la questione si è incancrenita, come emerso da una recente assemblea, ha chiesto – in autotutela- la revoca dell’ordinanza dirigenziale che ha istituito le domeniche senz’auto in centro e la convocazione del comitato per la concertazione. Si attende ora la risposta di Sindaco, assessore alla mobilità urbana e comandante della Polizia Municipale.



Da circa due mesi i commercianti di via lucana, via Roma, via XX Settembre,via Tommaso Stigliani, via Passarelli e via Cappelluti contestano la chiusura al traffico veicolare di alcune strade del centro cittadino nell’ambito dell’iniziativa CamminiAmo la città-Domenica. Nei giorni scorsi gli esercenti del centro dopo essersi costituiti in Comitato a cui hanno aderito oltre 130 commercianti della zona, hanno preso carta e penna ed in una nota inviata lo scorso 29 giugno hanno chiesto al Sindaco Bennardi la sospensione dell’ordinanza n.152/2022 e la convocazione di un tavolo di concertazione per poter condividere ed adottare opportune azioni correttive per limitare i disagi e per tutelare anche gli interessi delle aziende e dei cittadini. Dal 15 maggio scorso una parte di Via Lucana, arteria principale di collegamento con il centro cittadino, la domenica non è più percorribile dalle 9:00 alle 13:00, la chiusura al traffico ha trasformato le vie del centro , praticamente in un deserto, causando il calo drastico delle vendite di tutte le attività commerciali presenti nella zona. Rispetto all’istanza inviata il 29 giugno scorso ad oggi non c’è stato alcun riscontro, l’assenza di un confronto tra il Comune e gli operatori economici, prima dell’adozione del provvedimento, dimostra il più totale scollamento tra questa Amministrazione Comunale ed il tessuto commerciale che è ogni giorno più profondo e grave. Nell’evidenziare l’indifferenza da parte del sindaco e della sua giunta, riguardo a questo problema che sta interessando centinaia di famiglie tra operatori del settore, dipendenti e residenti, comunichiamo che nei prossimi giorni, avvieremo forti azioni di protesta contro questo malgoverno cittadino.

IL COMITATO PUBBLICI ESERCENTI DEL CENTRO