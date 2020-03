“Il tratto di via Lucana compreso tra Via Rocco Scotellaro e via Volta a Matera è ancora incompleto e sconnesso. Sono passati oltre sette mesi dal nostro comunicato e dopo la risposta confusa e nervosa dell’allora assessore ai lavori pubblici la situazione è avvilente, oltre che pericolosa sotto alcuni punti di vista.

Per questo motivo è stata depositata un’interrogazione a risposta scritta al sindaco per capire quali siano le ragioni per cui ancora oggi quel tratto, ma non solo, risulta incompleto.”

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal consigliere comunale del M5S Antonio Materdomini che così prosegue:

“Infatti come specificato nella relazione di accompagnamento al progetto di riqualificazione, per tutto il percorso stradale era prevista solamente “ la fresatura dell’attuale tratto e la fornitura con posa in opera di nuovo ed idoneo conglomerato bituminoso”; erano previsti ben 14 attraversamenti pedonali che dovevano essere realizzati,al posto delle classiche strisce, “mediante la posa in opera di cubetti di porfido della dimensione di 10 cm per ogni lato”.

Che fine hanno fatto questi attraversamenti?

Quali sono state le motivazioni tecniche per le quali solo in un piccolo tratto è stato abbassato visibilmente il livello del piano stradale?

Ci sono stati dei costi aggiuntivi rispetto a quanto preventivato?

L’unica certezza al momento è che tra via Volta e via Scotellaro il manto stradale completato presenta notevoli imperfezioni, un tratto che è stato nuovamente “graffiato”, con i tombini che creano sussulti al passaggio di auto e soprattutto moto e biciclette, costituendo un potenziale pericolo per i veicoli a due ruote; per non parlare della situazione di pericolo per i pedoni che attraversano la strada in prossimità dei tratti ancora non asfaltati.

Questa volta attendiamo risposte precise e dettagliate dal Sindaco, considerato che è proprio lui attualmente che detiene la delega ai Lavori Pubblici e non accetteremo risposte incomplete e fuorvianti.”