Quel sipario non va calato… i lavori al Duni andranno avanti

E abbiamo scelto una foto di archivio, quella della foyer con le architetture di Ettore Stella, per ritornare sull’argomento. Da quando si è appreso sulle ultime vicende giudiziarie del Cineteatro Duni è un susseguirsi di commenti, misti a incredulità, di interrogativi se la ” vicenda, alla lunga, sia stata sottovalutata” con tutta la catena di eventuali responsabilità” ma anche di inviti alla riflessione affinchè quell’opera di recupero vada a compimento. E Matera ha bisogno di quel teatro, quel luogo di cultura, che ha tanto da raccontare e che – quando sarà restituito alla città- vada gestito con spirito e lungimiranza imprenditoriale. Due scommesse che vanno insieme. Ma nel frattempo in Municipio, che non ha nè emesso comunicati e nè rilasciato dichiarazioni ufficiali, si sono ripiegati sulla questione in attesa di definire il da farsi per salvare- come ripete un antico detto popolare – ‘capra e cavoli’. Solo considerazioni ufficiose, ma che stringi stringi, sono in sintesi la posizione dell’ amministrazione comunale, alle prese con un contenzioso che nasce da un vecchio contratto di locazione della precedente proprietà privata con la società “Navona”, per l’area del foyer. Una situazione, che la precedente amministrazione comunale non avrebbe affrontato fino in fondo, inibendo di fatto l’accesso al proprietario, che è ricorso al giudice . A quanto pare In primo grado il Comune ha avuto ragione, ma in appello la situazione si è ribaltata. Punto e daccapo, pur essendo il Comune proprietario dell’immobile tant’è che ha proceduto nei mesi scorsi all’affidamento dell’incarico progettuale e all’avvio delle diverse procedure e interventi che preludono agli interventi di recupero. Per l’Amministrazione comunale il contenzioso non comprometterà il cronoprogramma delle opere di restauro programmate e finanziate. Al lavoro un po’ tutte le strutture del Comune, dai lavori pubblici all”ufficio legale impegnato a trovare una soluzione e avviare un dialogo con Navona, al fine di salvaguardare gli interessi privati e quelli pubblici, per poter restituire alla città un bene di inestimabile valore, oltre che di grande utilità. Uno spiraglio? La domenica delle palme dovrebbe portare consiglio,se si metterà in campo la volontà, di guardare alle aspettative della città. E qui il senno di poi ritorna con lo scontato: ” Si poteva evitare?” Si poteva evitare di lasciare nel degrado quel luogo della memoria cittadina alla mercè continua dei vandali? E su questo aspetto c’è poco da commentare. E’ accaduto e continua ad accadere per altri manufatti e opere prive di gestione, un rischio e una pecca di opere pubbliche realizzate o da realizzare. La priorità ora è non perdere altro tempo. Serve buon senso, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/politica/vicenda-teatro-duni-ora-serve-buon-senso/. Magari ricordando le intuizioni imprenditoriali e progettuali che nel dopoguerra portarono alla realizzazione del Duni.