Quel San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, dipinto da Francesca Cascione

Non avevamo dubbi. E capita ogni volta che parliamo di Matera ai materani. Così vengono fuori ricordi, aneddoti, persone che ci hanno lasciato anche con piccoli gesti con un pezzo della nostra storia, custodita nel Palazzo di Città. Si tratta di un dipinto, raffigurante San Sebastiano, patrono dei vigili urbani come si diceva un tempo e oggi della Polizia Locale, realizzato dalla giovane artista Francesca Cascione , che oggi sta realizzando il carro trionfale per la festa della Bruna https://giornalemio.it/cronaca/ce-tanta-famiglia-nel-carro-trionfale-di-francesca-cascione/. A segnalarcelo, Franco Vitulli, ex tenente della polizia locale di Matera, che ricorda quell’opera donata nel 1999 al Corpo quando era guidato dal comandante Michele Pagone. ” E in quella stagione – ricorda Franco Vitulli- venne celebrata la festa del Patrono San Sebastiano. Il papà di Francesca, Carlo Alberto, persona che ricordo con affetto per l’amore che aveva per Matera e per le tradizioni, mi disse che la giovane non ricevette nessun compenso. Per noi vigili fu un gesto di affetto, che apprezzammo”. Considerazione che continua, a distanza di 25 anni, visto che il quadro è nell’ufficio del comandante Paolo Milillo. Da San Sebastiano alla Madonna della Bruna, con mani d’artista: quelle di Francesca.