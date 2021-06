L’invito a segnalare, indicare o semplicemente a ricordare i protagonisti della festa del 2 luglio attraverso la Poster Art ideata da Luca Acito e sostenuta dall’Associazione ”Maria Santissima della Bruna”, sta dando buoni frutti sull’onda dei ricordi e, in alcuni casi, di gratitudine verso alcuni materani che con devozione, entusiasmo, si accontentavano di una serata in allegria , di ”una mangiata” per scortare il carro trionfale e la Protettrice lungo il percorso naturale. E tra questi Vito Vincenzo Cristallo, instancabile lavoratore, pastore da ragazzo, poi facchino che si allenava a sollevare quintali di sacchi e pesi di varia misura, e poi custode del vecchio mattatoio di Piccianello, ma con una ”attesa e rispetto per la festa ” – come ci ricorda il figlio Adriano ” Marcello” come il politico romano augusteo – tanto dar vita per gran parte degli anni Settanta a un gruppo di volontari di ”ispirazione romana” che il 2 luglio aveva un solo obiettivo : difendere la tradizione.



Un gruppo di forzuti, di gladiatori, che facevano squadra nella carovana facchini , ” U ‘ vastos’r” in dialetto materano (parola che deriva dal greco e significa portatore, colui che porta pesi ) che avevano sede in un locale a ridosso dei rioni Sassi, in piazza Vittorio Veneto.

” La foto poster affissa nei rioni Sassi in via Buozzi – dice Adriano, oggi vigile del fuoco ad Altamura (Bari) e con una passione per ambiente e tradizioni- ha rimesso in moto il fiume della memoria. Papà è scomparso nel 2003 ma è come se fosse ieri quando, negli anni Settanta, preparava in maniera artigianale polsiere, copricapi su misura per ognuno dei suoi colleghi facchini inserendo quella divisa in una busta di farina della ”Pasta Lucana”. A tutti chiedeva impegno e dedizione nella scorta del carro che portava la Madonna della Bruna fino in cattedrale per i tradizionali tre giri. Erano animati tutti dalla forza della natura e della fede. La scuola e l’ammirazione per l’antica Roma gli aveva fatto ideare un rettangolo di tronchi di legno, dotato di anelli. Quasi un perimetro invalicabile per gli assaltatori, difeso se occorreva anche con il nervo di bue. La ricompensa per loro era una mangiata, una cena e la soddisfazione di onorare fino in fondo la festa, finchè quello spirito non venne incrinato da fattori che nulla ebbero a che fare con la spirito del 2 luglio. Poi papà e altri amici si fecero da parte e seguirono la festa da devoti e cittadini”. Ricorda tra i tanti Michele Persia il suo braccio destro, Cosimo DamianO Ruggieri, Bartucci, Rocchino De Canio,Umberto Melodia,Fabiano il fruttivendolo, Coretti ” Mittuarr ”



La voce di Adriano Marcello , ed è comprensibile, si interrompe un attimo per l’emozione e per la riconoscenza che deve – lui e i suoi fratelli- a un papà che ha lavorato sempre e consentito loro di diplomarsi e di laurearsi. ” Ha portato la vita dei Sassi – prosegue Adriano- su spalle robuste e allenate alla fatica e accanto una donna altrettanto forte, nostra madre Nunzia Iacovone. Ci ricordava sempre un detto” La differenza tra le persone la fèc la zopp… la fa la zappa, il lavoro”. E avrebbe ancora ragione !

Di sei figli era il più grande dei maschi. Viveva nella zona del Casalnuovo detta ” Coppla ‘ndarr ”. Non aveva un soprannome che io ricordi. Mia madre Nunzia Maria Iacovone, la dicevano d’ Strambalaùn. Mio nonno Bernardo faceva parte di una famiglia numerosa. E così pure i miei genitori , per cui furono costretti ad andare a lavorare da piccoli e a saltare la scuola. Mia madre perse subito la sua dovette andare in campagna, papà fece il pastore nella gravina e lui mi ha insegnato molti itinerari della Murgia .Gli sono grato per quanto mi ha insegnato, perchè poi sono diventato guida del Parco , faccio parte della sezione Cai ” Trekking Falco Naumanni” di Matera. La passione per i Sassi e per la tradizione la devo ai miei genitori tant’è che ho scelto di vivere negli antichi rioni di tufo. Poi ho avuto un maestro come Gianfranco Lionetti, senza dimenticare altri passionati come Rocco Castellano, Stephan Summerer un biochimico canadese che conosce bene il territorio come i tanti appassionati dell’associazione di trekking, che si autosostiene e si impegna per la tutela e la conoscenza dell’ambiente”. Forza alla natura e dalla natura, come il papà di Adriano Marcello.



“Papà era patito della forza – continua la nostra guida, appassionata dei Sassi. Si allenava con la forza e la sua palestra era il lavoro con un sollevamento pesi continuo. Era appassionato dell’antica Roma. Collezionava tutti i film ispirati a quel periodo a cominciare da Ben Hur. Tant’è che anche noi diede nomi composti che ricordavano la grandezza di re e personaggi di quell’Epoca. Siamo otto figli: il primo maschio lo chiamò Pietrantonio, come suo padre, poi Maria, Patrizia, Teresa, Achille, Giuliano Dario, Adriano Marcello ed Enea Giovanni. Lui dopo i 40 anni lavorò al mattatoio. Negli anni Ottanta l’idea di dar vita alla corpo dei gladiatori, i ”vastasi” per fare qualcosa di utile, e senza compenso, ma solo una ”mangiata” una cena, per l’impegno speso. Abitavamo dapprima al rione Spine Bianche ” Bottiglione” e ricordo che la banda veniva a prenderlo da casa per predisporre una squadra di difensori intorno al carro e dietro al ”vello” di Giasone



Aveva una manualità unica nel realizzare polsiere, elmi e i nervi di due ( u v’l’p (i)n ) che preparava nello scantinato. I difensori erano tutti piazzati, perchè venivano da palestre naturali che imponevano il sollevamento di sacchi e masserizie varie, durante i traslochi, un po’ tutti i giorni. Bicipiti e pettorali scolpiti dalla fatica per il lavoro. Gente umile. Non chiedevano soldi, solo una cena. E questo lo abbiamo sempre apprezzato. Alcuni, devo ricordarlo, ci hanno chiesto perchè non riproporre il gruppo dei ”gladiatori”? Non ha senso. Con la storia della festa del 2 Luglio non c’entrano. Ma mi è piaciuto come papà abbia messo insieme amici di lavoro, di ‘vastasi” per un nobile fine e formato da lavoratori che si accontentavano di poco. Tra loro.

A Bottiglione era festa e in un bar c’è ancora una bella foto di papà con i gladiatori. Molte foto me le regalò, prima della sua scomparsa Umbertino Melodia, e mi preme ritrovarle anche perchè ci sono tanti amici di papà, figli che mi chiedono notizie, curiosità. E’ una amicizia che viene dal passato che si rafforza. E quello spirito di voler fare qualcosa per la festa, con spontaneità, servizio,onestà, ritengo sia stato raccolto dai ragazzi, dai volontari che fanno parte degli ”Angeli del Carro”. Li conosco, alcuni sono parenti, e sono uno dei pilastri della festa della Bruna che spero torni l’anno prossimo come siamo abituati a sentirla e a viverla da sempre”. Ce lo auguriamo tutti.