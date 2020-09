Capatost fino all’ostinazione e fa bene Pino ”APPeppino” Siggillino a insistere con note, post, suggerimenti alle tante teste vuote (purtroppo) che occupano posti importanti nella Amministrazione cittadina e nel ”gotha” ( si fa per dire) culturale di Matera che quel monumento a monsignor di Macco nel Sasso Caveoso va ripristinato. Perchè segna la realizzazione di un acquedotto tanto atteso dalla comunità locale. Siggillino si era anche offerto in passato di autofinanziare l’intervento con una camionata di tufi e l’impiego di maestranze. Ma la sordità continua a imperare in città, con sindaci e amministrazioni di diversa estrazione e colore. Nel frattempo è stato inaugurato un monumento all’amore a ridosso del fontanino, ma nemmeno un centesimo di euro per ripristinare un segno della memoria cittadina che – a ragione- farebbe parte del circuito ‘storico” del sistema di distribuzione idrico. Nei post sui sociali APPeppino ritorna alla carica, dopo il saggio del giugno scorso pubblicato con Energheia e pubblicato su giornalemio.it “MONS DI MACCO” TRA GLI ULTIMI” DEI SASSI NEL SAGGIO DI PINO SIGGILLINO”. Statene certe che APPeppino non lascerà all’acqua la memoria della cittadina e l’opera di un illuminato vescovo del passato.

I POST SULL’ARGOMENTO