Memoria, cultura e rispetto per una pagina di storia materana che non va lasciata cadere nell’oblio. E a un anno buono dalla prima sollecitazione https://giornalemio.it/cronaca/quel-monumento-nei-sassi-a-mons-di-macco-va-ripristinato/ Pino ‘’ APPeppino’’ Siggillino leader del noto movimento di via Ridola torna con un post sul ‘’ripristino’’ del monumento dedicato dal Comune di Matera a monsignor Di Macco , che si era prodigato per la realizzazione di un piccolo acquedotto nei rioni Sassi. Una richiesta che torna, con più forza, dopo l’inaugurazione di monumenti e la commissione di busti su personaggi della vita cittadina. Il monumento è quello della foto. I conci in tufo, naturalmente, non ci sono più come la targa, che potrebbe essere finita in qualche deposito. Monsignor Di Macco non va dimenticato per il ruolo avuto nel risolvere il problema della sete a Matera, città dell’acqua. Una storia vera, come quella delle cisterne di raccolta, delle file a fontane, palombari e pozzi o delle lunghe camminate lungo la gravina per portare a casa acqua nelle ‘’rizzole’’ di terracotta. Altri tempi. Per questo quel monumento va ripristinato. APPeppino si è messo ‘’alla recchia’’ del Comune ….

IL POST

“Sindaco e assessore ai Sassi- scrive APPeppino- bellissimo che in varie parti della città vengono collocati monumenti a personaggi della nostra cultura.Ancora una volta pubblico la foto di questo monumento crollato all’inizio anni Ottanta,dedicato a Mons.Di Macco,che a sue spese fece costruire un grande palombaro nella piazzetta del Purgatorio vecchio,affinché’ tutti gli abitanti del quartiere Malve si fornissero di acqua. Fu grande servizio a favore della comunità’, il Comune per onorare il Monsignore per la sua opera,fece costruire questo monumento.Importante per la nostra tradizione e cultura. Chiediamo se nei prossimi quattro anni, questa opera potrà’ essere ricostruita’’.



IL SERVIZIO DI PINO PER ‘’ENERGHEIA’’

Monsignor Antonio Di Macco, fin dall’inizio delle sue funzioni vescovili, si distinse per le iniziative intraprese a sostegno dei poveri, che spesso visitava nelle loro misere case personalmente, offrendo qualche sollievo alle tante loro esigenze e anche per l’attenzione rivolta ai giovani; egli, aggirandosi per le strade, li avvicinava, li consigliava, li sosteneva moralmente, finché non li vedeva impegnati in qualche lavoro.

A lui si devono i primi interventi sociali a favore della popolazione materna, quale l’istituzione del Monte dei Prestiti e il Palombaro del Purgatorio Vecchio, nel Sasso Caveoso.

F.P. Volpe descrive Mons. Antonio Di Macco (1783-1854) come persona umile, parca, sprezzante del lusso.

Per Arionisto Togni, socio della Società Operaia di Matera, “Vivo rappresentò la libera coscienza religiosa in tempi di dispotismo civile e religioso; e morto ha un culto civile in questi tempi di affrancamento e di libertà civile e religiosa” (Saluto della Società Operaia alle ceneri di Mons. Di Macco, 1890).

Per Donato Paladino Mons. Di Macco fu “Cristianamente uomo, evangelicamente Sacerdote, pastore protestante verso il Trono [dei Borboni], che spergiurò” (Discorso commemorativo, 1890).

Raffaele Giura Longo, parlando del “Risveglio laico della città di Matera” (Le origini del Liceo Duni, Energheia, 2018), ricorda come il ceto dirigente della città “Bollò con parole di fuoco l’atteggiamento dei sacerdoti materani, che si erano astenuti dal prender parte alla manifestazione organizzata dal Comune per onorare l’arcivescovo Antonio Di Macco”.

Questo saggio approfondisce vita e opere di Mons. Di Macco, contribuendo alla conoscenza di alcuni aspetti importanti della società materana dell’Ottocento nel periodo pre e post-unitario.