Quel laghetto di carte del D Day tra gli internati di Sandbostel

Memorie del passato, che passano sulla pagina social di Campo 65, in occasione del D Day con gli internati del campo di concentramento tedesco di Sandbostel (dove erano Giovannino Guareschi e Michele Fanti) che, dopo aver appreso da Radio Caterina, dello sbarco degli alleati in Normandia quel 6 giugno del 1944, pensarono bene di festeggiare l’evento liberando tante barchette di carta nel laghetto che era sotto la baracca. Una bella pagina di memoria, di speranza e con un forzato digiuno…



Dalla pagina social di Campo 65

Il racconto del D-Day tratto dalle memorie di Egisto Fanti internato militare italiano presso il campo di Sandbostel in Germania. Tra gli internati presenti al campo in quei giorni c’era mio padre Michele (nella prima foto indicato durante una perquisizione della sua baracca da parte dei tedeschi). Nello stesso campo presente anche lo scrittore Giovannino Guareschi (seconda foto sulla sinistra sempre scattata a Sandbostel) ideatore dei personaggi letterari di Peppone e don Camillo.

La “Caterina” era la radio clandestina autocostruita dagli italiani con la quale ascoltavano le notizie da Radio Londra.



“Quando la sera del 6 giugno la “Caterina” ci fece conoscere l’esito positivo dello sbarco in Normandia, gli internati del X/B, durante la notte, approntarono e vararono nel “laghetto” (che non era altro che una fossa scavata per la raccolta di acqua piovana), una flotta di barchette di carta, sottoponendosi al rischio di essere presi a fucilate dalle sentinelle delle torrette. Il mattino successivo quando i tedeschi rientrarono nel campo e presero visione di quell’inconsueto spettacolo, capirono che noi già sapevamo ciò che la Germania non aveva ancora reso noto ai suoi sudditi.

E furono dolori, perché quel giorno i tedeschi si “dimenticarono” di distribuirci i viveri”.