Quel diavolo di Putin stava per soffiarci la nazionale! E che siamo dei pirla?

Sappiamo tutti quanto subdole ed invasive siano le trame di quel diavolo di Putin per attentare alle nostre superiori democrazie europee che stanno sempre dalla parte giusta della Storia. Le sue spie, agenti ed infiltrati si muovono in tutti i gangli della nostra vita. Ora grazie al fiuto dei segugi picerniani e calendiani (a loro non sfugge nulla) è stato sventato un piano ben assortito per prendere addirittura la guida della gloriosa nazionale italiana. Come è stato possibile che l’insospettabile ed inossidabile Malagò abbia potuto nominare gli altrettanti due (apparenti) insospettabili Paolo Maldini e Leonardo? Ed accettare la loro proposta di nominare CT il pur glorioso calciatore Andrea Pirlo, senza fiutare l’odore di vodka che aleggiava nell’aria? Ma è accaduto! Ed allora: dietrofront! Un bel niet a Pirlo e a cascata via anche quelle potenziali spie del Cremlino che ne hanno caldeggiato la nomina. Ci sarebbe da ridere per la barzelletta che è diventata in italia questa fobia antirussa se non stesse esponendo il Paese a figuracce come questa. E come quelle precedenti che hanno riguardato attori, musicisti e quant’altro…rei solo di essere cirradini russi. Di un Paese che a tutto pensa tranne che ad invaderci…..Di un Paese con cui non abbiamo nemmeno gli attributi di dichiararci apertamente in guerra, sebbene lo si consideri il nostro nemico numero uno, per giustificare la deriva guerrafondaia che spinge l’Italia e l’Europa verso un dissanguamento di risorse (a danno del suo welfare) e un dissolvimento della sua vocazione di pace e della multilateralità nei rapporti internazionali. Pirlo non può fare, dunque il CT dei noistri azzurri, non perchè è un pessimo allenatore ma perchè ha un contratto di collaborazione con una azienda russa. Perchè i Russi sono invasori e noi siamo a fianco degli invasi. Ma se Pirlo avesse avuto un contratto con una azienda israeliana, Stato genocida ed invasore? Avrebbe potuto farlo tranquillamente….nessuno avrebbe fatto un plissè. Tutto logico. Tutto a posto. Il coinvolgimento a capo fitto nel conflitto russo-ucraino oltre a farci diventare tafazziani con tutti tutti i danni che si stanno abbattendo sulle nostre economie……ci sta ora facendo diventare anche dei pirla! Al peggio, come si dice, non c’è mai limite….. (NB.Foto di copertina generata con AI, tratta dalla rete)

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