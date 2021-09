…con il consueto programma rievocativo con la deposizione di corone di alloro sui luoghi che ne ricordano le vittime, deposizioni di corone di alloro al monumento ai Caduti, la celebrazione della santa Messa e i discorsi istituzionali dell’ associazione nazionale partigiana. Commemorazioni attuali di una pagina, letta, approfondita, con letture, revisioni ma con una data indelebile nel percorso di Liberazione del Paese dall’occupazione nazista e il passaggio dal Ventennio fascista, agli strascichi della seconda guerra mondiale fino all’avvento della Repubblica e della Costituzione. Una ”Carta” a tanti poco conosciuta, ma difendere per i continui attacchi di ridimensionamento o stravolgimento. Scommessa ed eredità sono concentrate su quel documento, a garanzia delle libertà. Si cominci dalla scuola e dai tanti luoghi della società, spesso assenti su questi temi, magari assediati, distratti o allettati dalla disinformazione che viaggia senza controllo, soprattutto sul web.

IL PROGRAMMA DEL 21 SETTEMBRE 1943

Martedì 21 settembre 2021 si svolgono le celebrazioni per il 78° anniversario del 21 settembre 1943, giornata che ha segnato l’insurrezione della città di Matera contro l’oppressione nazifascista. Di seguito il programma

ORE 9.00 – Deposizione corona di alloro

– Cippo via Lucana

– Lapide via Lucana (ex Società Elettrica)

– Lapide via Cappelluti (Camera di Commercio)

ORE 10.00 – Chiesa S. Francesco d’Assisi

Santa Messa Celebrata da

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

ORE 11.00 – Chiesa S. Francesco d’Assisi

Partenza Corteo

ORE 11.30 – Piazza Vittorio Veneto

Onori al Prefetto da parte del Picchetto Interforze

Deposizione corona di alloro al

Monumento ai Caduti

Interventi:

Angelo Tataranno – Presidente ANPI Matera

Piero Marrese – Presidente Provincia di Matera

Domenico Bennardi – Sindaco di Matera

con la collaborazione:

Associazione culturale musicale

“Nunzio Vincenzo Paolicelli” – Città di Matera

Lettura testi a cura del centro di cultura teatrale Skené