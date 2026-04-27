Quei 42 milioni di euro “donati” da Berlusconi a Dell’Utri e la moglie: a processo!

Oggi ancora brutte notizie che riguardano i protagonisti di quell’ambiguo mondo che ha circondato in vita l’ex cavaliere e pregiudicato Silvio Berlusconi. Oltre a quella relativa alla vicenda dei poco chiari presupposti posti alla base della concessione della grazia alla ex igienista Nicole Minetti, c’è anche quella del rinvio a giudizio del braccio destro di Belusconi, Marcello Dell’Utri e di sua moglie Miranda Ratti, in merito ai 42 milioni di euro ricevuto in donazione dal suo capo con otto distinti bonifici: “Secondo i pm, Marcello Dell’Utri, oggi 84enne, avrebbe ricevuto 42 milioni di euro da Silvio Berlusconi come garanzia per “l’impunità” dunque non una donazione senza alcuno scopo”. Insomma una somma così esorbitante è davvero un po difficile farla passare come un dono disinteressato, per altro effettuata in favore di chi è stato già condannato per connessioni mafiose (nel 2014 venne condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, essendo stato riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi:ne ha scontati 4 in carcere e più di 1 ai domiciliari.) e che sarebbe stato obbligato a dichiarare. Il caso, “a marzo 2025, era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale dopo la richiesta dei legali Francesco Centonze e Filippo Dinacci. La procura di Firenze aveva chiesto il rinvio a giudizio per Dell’Utri, accusandolo di trasferimento fraudolento di valori e di violazione della legge Rognoni La Torre secondo la quale i condannati per fatti di mafia devono comunicare ogni variazione del proprio patrimonio. Vedremo come andrà a finire, tenuto conto che nel frattempo su una parte di essi è scattata la prescrizione. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci. L’ex senatore di Forza Italia risponde di violazione della legge Rognoni-La Torre, in quanto non avrebbe comunicato le variazioni patrimoniali superiori a 42 milioni di euro ricevute tra il 2014 e il 2024, non rispettando gli obblighi legati alla sua condanna definitiva (ed espiata) per concorso esterno in associazione mafiosa. Nei confronti della moglie, invece, è ipotizzata la intestazione fittizia di beni. Secondo i pm di Firenze, quei soldi donati dal fondatore di Forza Italia all’ex manager di Publitalia sarebbero serviti per garantirgli l’impunità davanti ai magistrati sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi del ’93. Ma l’esclusione dell’aggravante mafiosa già operata dal gup fiorentino ha mutato il quadro accusatorio, slegandolo dalle stragi e il procedimento è stato trasferito nel capoluogo lombardo dove risiede l’ex senatore. Il pm della Dda Pasquale Addesso e il procuratore Marcello Viola, titolari del fascicolo, secondo i quali, quindi, sarebbe stato aggirato l’obbligo previsto dalla legge sulle misure di prevenzione di contrasto e repressione nei confronti della mafia, avevano chiesto e ottenuto dal gip Emanuele Mancini la conferma del sequestro di 10 milioni e 840 mila euro già effettuato nel marzo 2024 a Firenze.” (Fonte ANSA) Certo la giustizia arriva tardi rispetto a fatti che sono solo una minima parte di quel groviglio affaristico che è stato protetto dalla discesa in campo del proprietario di Mediaset, che non si è fatto mancare per se e gli amici, leggi ad personam e quant’altro teso a salvarsi dai processi. Ma se può servire a consegnare qualche ulteriore verità, sarebbe comunque utile a fornire lumi ad un Paese in cui incredibilmente c’è ancora gente che segue il suo partito azienda, ora passato in eredità ai figli, che ne esercitano la proprietà alla luce del sole. Una assurdità normalizzata…..

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