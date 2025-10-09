Quegli strani “affidamenti diretti” ad associazioni sconosciute. Una affidopoli lucana?

Ci sono “un turco, un austriaco e un’argentina….”, ma quello che sembra essere l’incipit di una delle tante barzellette di terz’ordine è, invece, lo strano intreccio emerso da una inchiesta operata da Leo Amato e pubblicata su Il Quotidiano del Sud-L’Altravoce, in merito ad una serie di “affidamenti diretti” effettuati da Arpab, Acquedotto Lucano, Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e Parco dell’ Appennino “a 2 strane entità”. L’associazione Mediamente (iscritta nel registro delle imprese di Torino nel gennaio 2025) di cui risulta essere presidente “Una 46enne nata in una regione centrale dell’Argentina ma naturalizzata italiana, “Maria Lìa Bagnoli”. Come l’attrice “Maria Lia Bagnoli” che sui social pubblicizza le sue ultime collaborazioni artistiche oltreoceano. E gli altri membri del comitato esecutivo? Il 43enne “Dominik Lutz”, austriaco di Melk, e il 39enne “Can Sinistar Gokhan”, naturalizzato austriaco anch’egli, pur essendo nato in Turchia in un’inesistente cittadina di nome “Kartan”, che al massimo ricorda un quartiere di Istanbul chiamato “Kartal”.” Non è fenomenale che “In meno di 10 mesi, questa sconosciuta associazione senza scopo di lucro con sede legale in un ufficio condiviso al Lingotto,…non solo sarebbe riuscita ad accaparrarsi tre affidamenti diretti per 217mila euro. Ma tutti e tre in terra lucana. Il primo da 61mila euro, a marzo 2025, da parte di Acquedotto lucano spa e per «servizi di agenzia di stampa per comunicazioni crisi idrica e bonus idrico». E il secondo da 91.050 euro da parte dell’Arpab (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata, ndr) per «consulenza sicurezza/consulenza cyber»? L’altra sorprendente beneficiaria di ben due affidamenti diretti in terra lucana per un totale di 127 mila euro è l’Associazione “Comunicare“, anch’essa di recente costituzione e presieduta sempre dalla predetta signora argentina Bagnoli, ma con sede a Firenze. E per altro sarebbero gli unici affidamenti ricevuti, niente da nessuna delle altre 19 regioni italiane. “Il primo, da 14.800 euro, fa riferimento all’organizzazione per conto del Dipartimento ambiente della Regione di un evento al Teatro Stabile di Potenza, che ha visto salire sul palco, a giugno, il governatore Vito Bardi, già comandante generale in seconda delle Fiamme Gialle, e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.” L’altro, invece, “è di 113mila euro e arriva dall’Arpab. Stesso giorno, 20 agosto, dell’affidamento da 91.050 euro alla “Mediamente” e oggetto simile: «consulenza progetto sicurezza/consulenza cyber».”

La situazione diventa ancor più gialla e tetra considerato che, dall’approfondimento operato sul registro delle imprese sarebbe risultato che ben due soci fondatori di “Comunicare”, un imprenditore di Riccione e un libanese, avrebbero dichiarato che le loro firma sull’atto costitutivo sarebbero false. La domanda nasce spontanea: chi è, o chi sono, i veri beneficiari di queste commesse lucane assegnate con affidamento diretto a due soggetti sconosciuti? A due “strane associazioni istituite – in base agli atti costitutivi – a distanza di 24 ore”? Sarebbe oggettivamente opportuno che dagli enti in questione arrivassero notizie rassicuranti ai lucani. QUI il link all’articolo integrale da cui abbiamo tratto la notizia.

