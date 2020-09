Sombrero messicano, camicia rossa come quella dell’eroe dei Due mondi, Giuseppe Garibaldi, fucile (innocuo) imbracciato e lo sguardo rivoluzionario a difesa della memoria del passato nella ”posada” del tempo che fu. Francesco ” Francisco” Soranno rigattiere montese ha aggiunto un’altra M, quella del Messico, dopo quella di Matera, alla sua storia . Gli mancano i baffoni di Emiliano Zapata , figura rivoluzionaria della storia messicana del ‘900, ma nello sguardo c’è tutta la forza di chi difende il passato della ” Tierra” e della ”Sierra” per tramandare ai giovani saperi, usi e costumi del futuro. Del resto basta guardare all’ambiente della Casa ”posada” per averne un’idea . E così il passo è breve per segnare il passaggio dall’altopiano della Murgia materana e montese alle Sierra messicana e, dalle gravine ai canyons, dai torrenti ai rios.



Guardate gli arredi dei luoghi e avrete un altro anello di congiunzione tra culture diverse, mentre la vecchia radio a onde corte tira fuori le esortazioni ” Vai…Vamos!” e ancora i successi del passato citando, per esempio, ” Los Marcelos Ferial” il gruppo italiano che negli anni Sessanta fece sognare generazioni ”latine” con ”Cuando calienda el sol”. E potremo continuare, ma el fuego, il fuoco, arde nel camino e dopo la siesta, alle cinqo de la tarde, alle cinque del pomeriggio, seguirà la cena con legumi, carne, pane, tortillas, vino e tequila. Una tirata di sigaro e poi le languide corde della chitarra, alla luna, alla persona amata. Messico, Montescaglioso e tanto romanticismo. Que Viva Monte! Evviva Montescaglioso, ricordando ”Que viva Mexico! Evviva il Messico “‘ l’incompiuto film del regista sovietico Sergei Eisenstein (lo stesso della Corazzata Potemkin) per celebrare la rivoluzione messicana. Hasta siempre ”Francisco” Soranno.