Ha raggiunto 4mila euro la raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus, lanciata dal giovane imprenditore metapontino Giuseppe Ferrara (manager del Lido Sabbia d’Oro di Scanzano Jonico), in collaborazione con Filippo Paladino, Nicola Padula e Andrea Gnoni, a sostegno dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro. I fondi raccolti aiuteranno il sistema sanitario locale ad acquistare urgenti dispositivi di protezione individuale per la sicurezza degli operatori sanitari e forniture mediche per il potenziamento delle terapie intensive.

«A tutti i circa 200 donatori va il mio ringraziamento – spiega Ferrara – per aver aderito con generosità alla nostra campagna. Come giovani ci è sembrato giusto lanciare questa iniziativa per supportare il nostro amato territorio in questa battaglia contro il Covid-19 aiutando l’ospedale di Policoro a dotarsi di tutti i dispositivi necessari soprattutto per la sicurezza degli operatori sanitari, a cui va tutto il nostro sostegno».

Il Direttore Sanitario dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro, Dr. Francesco Riccardi, ha accolto con entusiamso questa iniziativa ringranziando l’impegno del giovane Ferrara e il contributo di tutti i donatori.

La campagna a sostegno del sistema sanitario lucano continua. Per donare è sufficiente effettuare un bonifico bancario intestato a Regione Basilicata tramite l’Iban IT19Q0542404297000000000382 (Banca Popolare di Bari), inserendo nella causale “Donazione emergenza Coronavirus”.