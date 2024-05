Quattro tappe lucana per la carovana della prevenzione di Komen

Torna in Basilicata con quattro importanti tappe la Carovana della Prevenzione per offrire

visite gratuite alle donne appartenenti a categorie sociali fragili e per sensibilizzare.

Il tour lucano prevede quattro tappe, con due unità mobili a supporto delle giornate di prevenzione:

lunedì 20 maggio a Matera in Piazza San Francesco D’Assisi;

martedì 21 maggio a Policoro in Piazza Aldo Moro;

mercoledì 22 maggio in Val d’Agri presso l’Hotel Likos;

giovedì 23 maggio a Paterno grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Paterno, il sostegno del P.O. Val D’Agri e la collaborazione di OIKOS Soc. cooperativa sociale, in Piazza Isabella Morra.

L’iniziativa è rivolta a donne che non rientrano nel programma di screening della Regione Basilicata.

Nella tappa di Matera, patrocinata dall’amministrazione comunale, sarà possibile effettuare

mammografie, visite ginecologiche e consulenze nutrizionali, con la collaborazione della Caritas Diocesana di Matera.

Mammografie, visite ginecologiche e consulenze nutrizionali saranno effettuate anche nella seconda giornata a Policoro, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dell’associazione Cittadinanzattiva-Tribunale del Malato per la definizione delle agende.

Le unità mobili si trasferiranno poi per due giorni in Val D’Agri: mercoledì 22 maggio, nel piazzale antistante l’Hotel Likos, in contrada mattina di Grumento Nova, sarà possibile effettuare mammografie, visite senologiche, ginecologiche, consulenze nutrizionali e fisioterapiche, in collaborazione con il progetto “RiScattiamoci”.

L’ultima tappa, grazie al generoso contributo del Comune di Paterno, che ha deciso con il

supporto della sua Amministrazione di sostenere l’iniziativa, consentirà di effettuare mammografie, visite senologiche, ginecologiche, consulenze nutrizionali e fisioterapiche.

Il ritorno della Carovana della Prevenzione, che punta a soddisfare un bisogno crescente del

territorio che il Comitato Basilicata ha misurato nella sua attività costante, è un grande risultato e consentirà di avvicinare nuove donne e continuare a diffondere la cultura della prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita.

Le iniziative del comitato lucano si intensificheranno ulteriormente nelle prossime settimane con nuovi progetti che accompagneranno fino all’edizione 2024 della Race For The Cure di Matera, che si terrà dal 27 al 29 settembre con un ampio villaggio della salute e dello sport e attività gratuite rivolte a tutta la comunità lucana. Tutte le attività ed iniziative saranno comunicate ed aggiornate attraverso i canali social del Comitato Basilicata di Komen Italia.