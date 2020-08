Ieri, nel piazzale del Comune di Matera si è tenuta la cerimonia di consegna di 4 nuovi autobus per il trasporto urbano che sono in esercizio già da oggi nella Città di Matera.

“Come contrattualmente previsto, gli autobus –si legge in un comunicato stampa– sono stati consegnati in comodato d’uso a titolo oneroso fino al 31.12.2021, in favore della Miccolis S.p.A., l’attuale gestore del Trasporto Pubblico Urbano ed andranno ad implementare il parco mezzi utilizzato dalla Società per lo svolgimento del servizio di trasporto urbano in Città.

I nuovi autobus, modello Citymood 10, prodotti dalla Industria Italiana Breda Menarini Bus, sono di nuova generazione, a basso impatto ambientale, motorizzati diesel euro 6, della lunghezza di 10,6 metri e per una capienza massima di 89 posti, di cui 19 seduti, dotati dei più moderni sistemi di guida e di confort all’avanguardia per il trasporto cittadino passeggeri.

Tutti gli autobus consegnati sono inoltre dotati di sistemi atti a superare le barriere che limitano la fruibilità da parte dei diversamente abili.

Infine i 4 autobus sono stati già dotati dei dispositivi aggiuntivi oggi richiesti per far fronte all’emergenza COVID-19.

L’acquisto è stato perfezionato mediante adesione alla Convenzione CONSIP, per un importo pari ad € 1.266.168,40, sostenuto interamente a valere sull’Accordo di Programma per l’attuazione delle operazioni in materia di Investimento Territoriale Integrato Sviluppo Urbano Città di Matera (ITI Matera), sottoscritto fra la Regione Basilicata e il Comune di Matera e finanziato con Fondi PO – FESR Basilicata 2014/2020, Asse 4 – Azione 4E.4.6.2.”