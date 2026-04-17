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Cronaca

Quattro condanne e tre assoluzioni per lo stupro di Marconia

Franco Martina
Di Franco Martina

Un anno fa, era luglio 2025 la richiesta di condanna per le persone indagate nell’inchiesta, condotta dalla Polizia di Stato, sullo stupro di Marconia, avvenuto nella notte tra il 6 e t settembre 2020 durante una festa nei confronti di due ragazze straniere .https://giornalemio.it/cronaca/violenza-sessuale-a-minorenni-a-marconia-richiesta-condanna-a-9-anni/. La sentenza oggi in Tribunale a Matera con quattro condanne a 9 anni di reclusione per Alessandro Zuccaro e Michele Masiello,8 anni e due mesi per Alberto Galgano e Giuseppe Lopatriello, e l’assoluzione per Rocco Lionetti, Michele Leone ed Egidio Andriulli. L’8 maggio a Salerno si discuterà della posizione di un altro indagato, Michele Falotico, dopo la sentenza della Cassazione che aveva annullato le condanne a sei anni di reclusione emesse a Matera, davanti al giudice per le udienze preliminari, e a Potenza in Corte di Appello

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