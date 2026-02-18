Quasi un tornado nel Materano…Vigili del Fuoco senza posa

Tetti scoperchiati, caduta alberi, danni a proprietà, veicoli e infrastrutture con danni e disagi ovunque, dopo il maltempo con pioggia e forte vento che hanno battuto incessantemente la provincia di Matera. Il ”112”, numero di emergenza unica, ha squillato ininterrottamente con chiamate di interventi per i Vigili del Fuoco, che hanno operato senza foto. Le foto del servizio ne sono una conferma.



IL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO

MATERA, 18 febbraio 2026 –

Una violenta ondata di vento ha interessato l’intera provincia di Matera a partire dalla giornata di ieri, 17 febbraio, protraendosi per tutta la notte appena trascorsa. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati senza sosta con il dispiegamento di tutte le squadre disponibili sul territorio.

Al momento si contano poco meno 60 interventi portati a termine, con numerose richieste ancora in fase di gestione.

L’attività operativa si è concentrata principalmente sulla messa in sicurezza di alberi pericolanti o abbattuti, che in diversi casi hanno causato danni a proprietà, autovetture e infrastrutture. Significativi anche gli interventi per il ripristino della sicurezza su tetti e coperture, danneggiati dalle forti raffiche.

L’emergenza ha colpito in modo trasversale la provincia, con particolare intensità nelle zone del Materano e del Policorese. Le richieste di soccorso sono pervenute dai comuni di Matera, Policoro, Scanzano Jonico, Nova Siri, Montalbano Jonico, Bernalda, Pisticci, Ferrandina, Miglionico, Grassano, Grottole, Salandra e Aliano.

Nonostante l’alto numero di danni materiali registrati, la situazione è costantemente monitorata dalle squadre di soccorso, che restano operative per garantire la pubblica incolumità e il ripristino della viabilità laddove compromessa,