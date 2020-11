Proteste, attese per l’ingresso da via Colangiuli, zona San Pardo, per i residenti della lottizzazione ”Il Quadrifoglio” , un quartiere nuovo che si sta sviluppando nell’area nord di Matera. L’accesso ormai è cosa fatta per grandi linee. C’è da completare ancora qualcosa e poi il taglio del nastro, con buona pace per le attese dei residenti che avevano sollecitato la soluzione del problema https://giornalemio.it/cronaca/accesso-ancora-interdetto-e-si-sfoglia-il-quadrifoglio/. E questo sia per la viabilità di collegamento quotidiano che per l’accesso dei mezzi di soccorso,costretti a uscire dalla città e a entrare dall’ingresso di contrada Quartarella. Ancora un po’ di pazienza…