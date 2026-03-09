martedì, 10 Marzo , 2026
Cronaca

Quarto (FdI): “Condanna netta per gli atti vandalici alla sede del Pd Basilicata”

Gli atti vandalici compiuti ai danni della sede regionale del Partito Democratico di Basilicata rappresentano un gesto grave e inaccettabile che va condannato senza esitazioni”. E’ quanto dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata che aggiunge: “Imbrattare una sede politica con scritte e simboli che richiamano ideologie autoritarie e antidemocratiche non è solo un’offesa a un partito, ma è un atto che colpisce il confronto democratico e la libertà di espressione su cui si fonda la nostra Repubblica. La dialettica politica può e deve essere anche dura, ma deve sempre restare nei confini del rispetto e della civiltà. Fratelli d’Italia prende le distanze con assoluta chiarezza da qualsiasi forma di violenza, intimidazione o vandalismo. Chi pensa di intimidire con gesti di questo tipo non rappresenta la politica e non rappresenta i valori della democrazia. Esprimo la mia solidarietà ai dirigenti e ai militanti del Partito Democratico della Basilicata per quanto accaduto  e confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si faccia rapidamente piena luce sull’episodio e siano individuati i responsabili”.

