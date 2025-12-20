Quarto (FdI): “Acquedotto Lucano, interventi concreti e cambio di passo nella gestione della risorsa idrica”

«L’intervento realizzato da Acquedotto Lucano su una problematica annosa, come la dispersione idrica in via Armellini a Potenza, dimostra un cambio di passo chiaro e misurabile nell’approccio alla gestione della risorsa idrica, fondato su efficienza, tempestività e capacità decisionale». Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, commentando l’azione messa in campo dall’azienda idrica regionale, che ha previsto il collegamento diretto delle acque bianche al collettore fognario, eliminando una dispersione storica e ripristinando condizioni di sicurezza e decoro urbano. «Parliamo di un intervento che affonda le radici in una questione storica, complessa e stratificata nel tempo – prosegue Quarto – e che oggi trova una risposta concreta grazie a un metodo di lavoro improntato alla responsabilità, al coordinamento istituzionale e alla centralità dell’interesse pubblico, con una rinnovata spinta operativa impressa dal direttore generale Luigi Cerciello Rema». Secondo Quarto, l’azione di Acquedotto Lucano assume un valore ancora più rilevante nel contesto climatico attuale. «In una fase caratterizzata da precipitazioni scarse e da una pressione crescente sulle risorse disponibili, la riduzione delle dispersioni e l’efficientamento delle reti non sono più opzioni, ma scelte strategiche». «È su questa linea – conclude Quarto – che va riconosciuto il lavoro dell’azienda: un cambio di passo che non rompe con il passato, ma ne rafforza l’impostazione, accelerando le soluzioni e offrendo risposte concrete ai territori. Un plauso va ad Alfonso Andretta, amministratore unico di Acquedotto Lucano, e al direttore generale Luigi Cerciello Rema, per il percorso di rafforzamento gestionale e operativo portato avanti con senso di responsabilità e visione condivisa, nell’interesse delle comunità e della tutela di una risorsa essenziale come l’acqua».

