“Sarebbe giusto adottare la sospensione del pagamento del bollo auto anche in Basilicata” sostiene il consigliere regionale di Basilicata positiva Piergiorgio Quarto.

“Tante sono già le Regioni in Italia che in un contesto di crisi economica originata dalle disposizioni dell’emergenza sanitaria di Covid 19 – continua Quarto – hanno deciso di sospendere il versamento della tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il tutto ovviamente senza applicazione di interessi e sanzioni. I sostanziali benefici introdotti dalla normativa regionale dovranno essere applicati per un periodo determinato. Sarà poi cura della Regione stabilire una successiva scadenza. In Sicilia ad esempio si è sospeso tutto fino al 30 novembre, una misura molto estesa temporalmente per aiutare non solo i singoli cittadini ma anche le aziende in difficoltà in questo momento di forte emergenza.”

“Spetta ora anche alla Regione Basilicata – conclude Quarto – adottare una iniziativa di uguale portata, anche i cittadini lucani meritano di essere aiutati e sostenuti in questo momento difficile per tutti”.

Ad onor di cronaca ci tocca ricordare che la stessa questione agli inizi di aprile fu posta dai consiglieri del M5S Carlucci, Leggieri e Perrino che scrissero nella nota che segue:

“La crisi sanitaria ed economica provocata dalla diffusione del coronavirus ha messo in ginocchio numerose famiglie e, di sicuro, indebolito molte altre. Pertanto, al fine di provare ad alleviare queste situazioni e di dare un po’ di fiato a queste famiglie, abbiamo proposto il rinvio del pagamento del bollo auto, come, d’altronde, è stato già fatto in altre regioni.

“Nel Decreto “Cura Italia” del Governo Conte, tra le proroghe concesse a fronte dell’emergenza Covid-19 – precisavano i consiglieri pentastellati – non è stata prevista la proroga del pagamento bollo auto, dal momento che si tratta di un tipo di tributo gestito dall’Ente regionale. La tassa automobilistica, infatti, è un tributo di spettanza regionale che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore, appunto, delle regioni di residenza dei proprietari degli stessi veicoli.

La proroga proposta solleverebbe i cittadini da un’ulteriore incombenza: da un lato, sarebbe un segnale importante per tutti quei professionisti che normalmente usano l’auto per lavoro, ma che, oggi, a causa dell’emergenza, non possono lavorare; dall’altro, poiché gli sportelli ACI sono chiusi, si eviterebbe la creazione di inutili e pericolose code nei pressi degli uffici postali. Non tutti, infatti, sono in grado di effettuare il pagamento on line e, di certo, l’annoso ritardo della nostra Regione nei processi di digitalizzazione dei sistemi non aiuta”.

“Per una volta – sottolineavano i consiglieri M5S – vorremmo provare a stare al passo coi tempi e al fianco dei cittadini, mutuando le buone pratiche messe in campo altrove, in Piemonte, in Campania, in Emilia Romagna, etc.

Per questo chiediamo al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta stessa di attivare, al più presto, le procedure per sospendere la tassa sul bollo auto relativa alle scadenze dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 o, comunque, fino a quando non cesserà l’emergenza Coronavirus, e di prorogarne il pagamento, senza alcun aggravio di costi aggiuntivi per il ritardo dei pagamenti stessi.”