QUARTA SERATA MARATEALE IN BOOK – 24 LUGLIO 2025

La serata del 24 luglio di Marateale in Book ha offerto al pubblico di Trecchina un intenso intreccio di voci, generi e sensibilità, in un viaggio attraverso la memoria, l’identità, il dolore e la rinascita. Quattro autori e artisti con prospettive diverse ma complementari, tutte unite dal desiderio di raccontare – con profondità e autenticità – l’esperienza umana, con uno sguardo attento e partecipe al vissuto femminile.

A inaugurare l’incontro è stato Daniele Orazi, con il suo primo romanzo Ostiawood, una commedia irriverente e pungente che svela, con ironia e disincanto, i retroscena del mondo dello spettacolo. Attraverso il personaggio di Andy Schroeder – talent manager segnato da un’infanzia difficile nell’Ostia degli anni Ottanta – l’autore racconta l’ambizione, le fragilità e i capricci dell’élite cinematografica italiana, tra set, festival e alberghi di lusso. Ma dietro i riflettori, tra cocktail e proiezioni, si nascondono incidenti misteriosi, ansie crescenti e un interrogativo scomodo: è solo il caso, o Andy porta davvero sfortuna?

A seguire è stato proiettato il videomessaggio dell’attrice e autrice Francesca Nunzi, impossibilitata a partecipare di persona, che ha presentato MAV, un libro ispirato alla storia vera della nipote Cristina, colpita a 17 anni da un’emorragia cerebrale. Per starle accanto, Francesca raccoglie e scrive storie – tra realtà e fantasia – che diventano cura, presenza, resistenza. Racconti come I Semi del Buon Domani, Le Tre Morti e Il Diciottesimo di Mia Figlia testimoniano il potere rigenerante della narrazione e della solidarietà familiare.

La seconda parte della serata ha visto insieme sul palco Emilio D’Andrea e Francesco Vilotta, in un dialogo poetico e intenso.

Con Quando una donna, Emilio D’Andrea ha dato voce alle emozioni, ai silenzi e alle ferite di tante donne. La sua raccolta poetica attraversa le sfumature dell’animo femminile: l’amore vero e quello tossico, la maternità, la libertà, la violenza, la speranza. Versi capaci di accarezzare e scuotere, che denunciano senza mai rinunciare alla delicatezza, e trasformano l’intimità in gesto collettivo.

Mentre Francesco Vilotta, con La ragazza dei Navigli. Alda Merini. Vita, opere e parole, ha offerto un omaggio intenso e articolato alla grande poetessa milanese. Il libro intreccia biografia, poesia e analisi letteraria per restituire il cammino esistenziale e creativo di Alda Merini: dagli esordi alla sofferenza, dalle relazioni personali alla spiritualità, fino a trasformarla in simbolo della poesia contemporanea. Un ritratto profondo che restituisce Merini nella sua verità umana e artistica, radicata nei Navigli e universale nelle parole.

A moderare la serata sono stati Francesca Rasi e Fabrizio Eleuteri, che hanno saputo accompagnare con equilibrio e sensibilità gli interventi, armonizzando registri e linguaggi in un incontro ricco di emozioni, pensiero e condivisione.

Marateale in Book prosegue ogni sera alle 18.30 in Piazza del Popolo, fino al 26 luglio.

Il programma completo è disponibile sui canali social di MTS Edizioni.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.