L’Amministrazione comunale di Paterno, nell’ambito della programmazione relativa alle Politiche per la cultura, organizza, indice e bandisce la Quarta edizione del Concorso nazionale di poesia Comune di Paterno.

Dopo le fortunate edizioni degli anni passati, con centinaia di componimenti giunti da tutta Italia, il Sindaco di Paterno, prof.ssa Tania Gioia, e l’Amministrazione comunale hanno voluto riproporre questo felice appuntamento letterario che vuole rappresentare non un evento sporadico o una manifestazione occasionale ma uno dei tanti strumenti di avvicinamento al mondo della scrittura e della lettura. Un’occasione, insomma, che possa costituire un momento di espressione autentica e libera capace di far esplodere la ricchezza interiore di ogni partecipante.

Il concorso, riservato esclusivamente a chi abbia dai 18 anni in su, non prevede costi di partecipazione e si articolerà su un’unica sezione a tema libero. Ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio in denaro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande e per la candidatura delle liriche è fissato per il 31/05/2025. Sul sito istituzionale del Comune di Paterno (https://www.comune.paterno.pz.it) è possibile consultare e scaricare sia il bando integrale sia lo schema di domanda.

‘Nelle scorse edizioni – spiega il Sindaco Gioia – abbiamo ricevuto versi pieni di emozione, di riflessione, di speranza. Ogni poesia ci ha raccontato una storia unica, un punto di vista personale, un frammento di vita condiviso con generosità. È stato emozionante scoprire quanta passione e talento si nascondano tra giovani studenti, adulti appassionati e anziani che ancora trovano nella scrittura un ponte con il mondo.’

‘In un mondo – conclude il Sindaco – che corre sempre più veloce, la poesia ci invita a rallentare, a osservare, a sentire. È una forma di espressione che riesce, con poche parole, a toccare le corde più profonde dell’animo umano. Proprio per questo, come Amministrazione comunale, abbiamo voluto promuovere questo Concorso di poesia già dal nostro primo anno di insediamento: per dare spazio alla bellezza, alla sensibilità e alla creatività.’

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.