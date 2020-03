L’immagine girata da una delle tante figlie che Intercultura ha nel mondo, come la ragazza che fa tanti auguri al nostro lettore Remo di superare questo momento difficile, non lasciano dubbi sul diverso modo di porsi che nella Repubblica Popolare cinese hanno avuto, e hanno verso , il virus a corona marchiato come covid 19. Un anziano in carrozzina che porta la bombola di ossigeno ed esprimere con la mano un segno di vittoria, per la sicurezza che ha alle spalle quanto a gioventù ed efficienza.E di fianco un paziente allettato che guarda un cielo di speranza, ma meno grigio del solito. Chissà che in Cina non volteranno pagina per difendere l’ambiente, tema e problema comune a tutto il Pianeta?