Quanto è bello vincere un Premio da Trieste in giù …a Matera

E sulle note della canzone dell’impareggiabile Raffaella Carrà proprio da Trieste, città mittel europea come si diceva un tempo, i ragazzi delle terze classi dell’Istituto ”Giovanni Pascoli” di Matera hanno vinto il primo e il secondo premio di un concorso bandito dall’ Associazione culturale dei Lucani della città alabardata, legata al miracolo di San Sergio. E i giovani studenti, guidati dalla preside Caterina Policoro e dai docenti- come riporta il comunicato- hanno presentato lavori davvero interessanti. A cominciare dalla valorizzazione della figura del filosofo e matematico della Magna Grecia Pitagora che idealmente si lega, per pensiero e studi, alla matematica e astrofisica triestina Margherita Hack. Un gemellaggio di amicizia e di studio tra Matera e Trieste avviato, ricordando anche monumenti fortificati come i castelli. Attendiamo quanti dalla città giuliana verranno a Matera per ricambiare visita e conoscenze.



IL COMUNICATO STAMPA

IC Pascoli Matera: Alla scuola materana primo e secondo premio al Concorso dell’Associazione culturale dei Lucani a Trieste

L’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera porta a casa belle soddisfazioni grazie alla partecipazione al Concorso indetto dall’Associazione culturale dei Lucani a Trieste, undicesima edizione, con il patrocinio della Commissione Regionale dei lucani nel Mondo. Il primo premio è stato vinto dagli alunni Paolo Ricciardi e Stefan Iacob Andrei della classe 3E corso di Tedesco, mentre il secondo premio è stato vinto dagli alunni Enzo Di Lecce e Guida Christian della classe 3A Stem.

Alla Cerimonia di Premiazione avvenuta il 6 dicembre 2024 presso il Circolo Unificato dell’Esercito “Villa Italia”, l’Associazione culturale dei Lucani a Trieste ha infatti premiato gli alunni della Scuola Pascoli, accompagnati dalla prof.ssa Lorè e dalla prof.ssa Milione, alla presenza di Maurizio De Blasio, Assessore di Politiche dell’Educazione e della Famiglia del comune di Trieste e di Paola Lisanti Presidente dell’Associazione oltre che della sorella della compianta professoressa Rossana Amorosi (lucana, docente di lettere a Trieste, prematuramente scomparsa nel 2010) a cui è intitolata la borsa di studio.

La Dirigente Scolastica Caterina Policaro ha ricevuto i complimenti dall’Assessore De Blasio e dal numeroso gruppo della comunità lucana che vive a Trieste, ricoprendo anche cariche istituzionali. La scuola, ancora una volta, ha saputo cogliere il messaggio dell’importanza, per una scuola lucana, della partecipazione al concorso, quello di consolidare il rapporto fra i lucani a Trieste e l’amore verso la terra natìa.



Il video progetto “Pitagora e l’allievo di Trieste a Metapontum”che ha reso protagonisti e vincitori del primo premio gli alunni di 3E Paolo Ricciardi e Stefan Iacob, esplora il legame tra le culture ionica e adriatica, utilizzando la figura di Pitagora come punto di connessione. La narrazione ruota attorno a un giovane allievo triestino, Stefan, che intraprende un lungo viaggio attraverso il Mar Adriatico per raggiungere le coste ioniche e confrontarsi con le teorie di Pitagora, il grande maestro che ha vissuto a Metapontum (odierna Metaponto). Il progetto culmina con Pitagora che guida l’allievo alla scoperta delle bellezze naturali della spiaggia ionica.

L’IC Pascoli ha avuto, inoltre, anche menzioni speciali a sorpresa per altri alunni che hanno inviato i propri lavori per partecipare al concorso. Complimenti, quindi anche a Giuseppe Cosola della classe 3E, per il suo impegno e la capacità di unire storia e tecnologia nel suo lavoro, dimostrando notevoli competenze nel campo dell’architettura e della progettazione digitale confrontando il Castello di Miramare con il Castello Tramontano con AutoCAD. Ed infine menzione speciale anche alle alunne Chiara Amodio e Alisa Antezza della classe 3B corso di Spagnolo.

—

Caterina Policaro

Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo – “Giovanni Pascoli” di Matera