Quanto durerà il parcheggio forzato delle navette da e per l’aeroporto di Bari?

“In Basilicata è scoppiata la mania degli elicotteri. In compenso, a luglio inoltrato non si hanno più notizie di spostamenti su gomma, oltremodo utili per la città dei Sassi. Stiamo parlando di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale. Nello specifico, di due coppie di corse aggiuntive, navette da impegnare nel collegamento tra Matera e l’aeroporto di Bari Palese. Interventi e servizi per la mobilità e l’accoglienza previsto a valle di un preciso accordo di collaborazione tra Comune di Matera e Regione Basilicata, risalente a quattro mesi fa, al 19 Marzo 2024.” E’ quanto scrive il consigliere comunale di Matera Civica Pasquale Doria in una nota che così prosegue “Più che certa la disponibilità di oltre 324 mila euro, residui rivenienti dal Patto di stabilità del 2018, assegnati al Comune di Matera per garantire l’attivazione dei servizi per rafforzare l’accessibilità, la mobilità e l’accoglienza a seguito della nomina di Capitale Europea della Cultura 2019. Le due coppie di navette avrebbero dovuto entrare in esercizio già dallo scorso primo aprile, data beffarda, e andare avanti fino a dicembre del 2025. La questione, l’ha sollevata uno degli operatori turistici incontrati nei giorni scorsi in un’audizione al sesto piano del Comune. Si parlava di proposte precise, facendo rilevare che i ponti primaverili sono ormai alle spalle, quindi, se ne parlerà l’anno prossimo, si spera. Vietato sbagliare, però, tra fine agosto e settembre, compreso ottobre se il tempo è buono. Del resto, il palleggio della vicenda tra Regione e Comune sta durando anche troppo, e sarebbe il caso di darci un taglio. Il tempo che inesorabilmente fugge alimenta ulteriori incomprensioni e ritardi, tra l’altro, evoca le note di una popolare canzone di qualche anno fa, intitolata “L’estate sta finendo”, ma non è auspicabile una fine senza il potenziamento del servizio navette da e per Palese, almeno a partire da fine agosto.

A quanto pare, era atteso il varo della nuova Giunta regionale, che ora c’è. Per cui, adesso a Potenza bisognerà approvare la delibera che comprende lo schema di collaborazione. Non è finita. Questa dovrà essere trasmessa per l’approvazione alla Giunta comunale. Incrociare nuovamente le dita è quindi d’obbligo, per la ragione che le turbolenze registrate in via Moro, al momento, restituiscono una navigazione in mare aperto a dir poco tempestosa. Si perderà altro tempo? In ogni caso, gli atti per il via libera definitivo richiedono anche la firma del Cotrab, ovvero il Consorzio trasporti aziende Basilicata.

Cosa altro aggiungere? Niente di nuovo, per la massa dei turisti è fondamentale la buona mobilità. Tutti, chi più chi meno, hanno sperimentato questa esigenza. Di contro, un cattivo servizio alimenta malumori di varia natura, per esempio, arrivare a pensare che sarebbe stato molto meglio rimanere a casa propria. Si scriva la parola fine al parcheggio forzato delle due coppie di navette.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.