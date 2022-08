Quanti rischi in via Ricciardi. Si intervenga prima che sia troppo tardi!

La segnalazione di cittadini del rione Agna, della quale si è fatto interprete Antonio Serravezza, la dice tutta di come in via Ricciardi il rischio di incidenti e di investimenti è ricorrente. Una situazione pericolosa, favorita dalla pendenza, dalla carreggiata stretta e tortuosa che ne hanno fatta un’arteria ad alta percorrenza in tutte le ore della giornata.A questo aggiungiamo la fermata del bus che consente la sosta di una persona. La presenza di un piccolo dosso artificiale, in passato, ha consentito rallentamenti di velocità. Ma la situazione non è cambiata. Installarne degli altri insieme a segnalatori luminosi per le ore serali. Un senso unico? Serve ragionarsi su, trattandosi di un problema serio che non può essere rinviato a Pum, Pums e via sparando a salve. Giriamo la segnalazione all’assessore alla Mobilità affinchè studi, con la struttura comunale, le possibili soluzioni. Via Ricciardi è a rischio.



La segnalazione di Serravezza

È come una strozzatura stretta tra due importanti rioni di Matera sud: rione Le Piane e rione Agna. Stiamo parlando di via Ricciardi un budello di strada a doppia corsia attraversata da migliaia di auto, moto e autobus che che collegano il sud con il nord della città. È una stretta, corta e in pendenza via pericolosissima che anche con i dossi persuasori è percorsa ad alte velocità. I pedoni non hanno tanta possibilità di attraversarla o di camminare lungo i marciapiedi che in alcuni punti mancano o sono così stretti che se passano due auto devono ripararsi contro le pareti delle ricezioni delle abitazioni. Con la bella stagione è una pista privilegiata per le due ruote che strombazzano per il gusto dei centurioni. Quindi immaginate il via vai e i rumori in una zona che dovrebbe essere residenziale e silenziosa. Naturalmente questo gran flusso di traffico con il tempo ha logorato il manto stradale che si sta sempre più assottigliando mostrando criticità non indifferenti.



Alcuni turisti che alloggiavano in alcuni b&b della zona stavano per essere investiti mentre raggiungevano la fermata dell’autobus per raggiungere il centro città. La fermata si trova in curva e con un marciapiede che permettere solo ad una persona di restare in piedi contro il muro senza lasciare spazio ad altri pedoni che potrebbero passare. Prima che inizi l’inverno Via Ricciardi dovrà essere messa in sicurezza sia con la pavimentazione che con nuovi persuasori di velocità che dovranno essere posizionati specialmente in prossimità dei vicoli laterali che come passaggi pedonali. Gli abitanti confidano in un sopralluogo dell’assessore al traffico e alla sicurezza per una risoluzione rapida.