La ricordate la marcia dei ‘poveri cristi” organizzata a Matera nel 2019 dall’arcinoto Luca Acito e da altri ”lungimiranti” visionari ? Beh ci avevano visto giusto e dopo il 2020, anno bisesto e funesto, con la terza fase della pandemia da virus a corona che ha creato una doppia crisi sanitaria ed economica, verrebbe proprio di organizzarne un’altra. Ma per motivi di assembramento non si può e nemmeno perdere tempo in alienanti ed estenuanti webinar e altri ‘calvari’ social. Ma una preghiera e un canto quaresimale, che si sovrappone al clima da ”quarantena” vaccinale, pensiamo possa echeggiare tra i Sassi (il nome degli antichi rioni di tufo si scrive in maiuscolo),la gravina, il piano e piazza del Sedile dove si erge il Conservatorio. C’è l’imbarazzo della scelta da Hallelujah di Leonard Cohen alle arie delle Messe ad Requiem di Verdi o Mozart. Per il programma ci affidiamo alla competenza del maestro Saverio Vizziello. Un canto per i ”poveri cristi” .E anche questo, paradossalmente, è turismo stanziale e sostenibile. Tourcovid? Fate voi…