Quante buche ! Chi le ripara? Ss 99 a prova di ammortizzatori…

Per i conduttori di veicoli più avveduti provenienti da Venusio-Altamura è d’obbligo rallentare all’ingresso di Matera, lungo la statale 99, su quel viadotto che conduce sulla Ferrandina Matera e dove i cartelli Anas indicano le zone di competenze. I fossi ci sono e sono a prova di ammortizzatori. Basterebbe una colmata di conglomerato bituminoso a freddo per rimediare. Ma finora non si è mosso nulla- ci hanno raccontato- quanti percorrono tutti i giorni quella strada- nonostante le segnalazioni fatte ad enti locali e a forze dell’ordine. Proviamo con questo servizio, come abbiamo fatto in passato per la sostituzione dei guard rails danneggiati dagli incidenti lungo la vecchia statale ”Appia”. Per gran parte sono stati sostituiti, fatta eccezione nel sottopasso proveniente dalla statale 99 dove è necessario tagliare la vegetazione spontanea. E già che ci siamo sulla vecchia ”Appia” segnaliamo la buca che dalla discesa di San Vito imboccando la strada in direzione camposanto e poco più avanti dell’ingresso per l’impianto cementiero in disuso, c’è un’avvallamento anche questo a prova di ammortizzatore. Il rischio è che il conto lo paghi la collettività, con il consueto ricorso alla magistratura civile. Anche qui servono sopralluogo e una colmata di conglomerato bituminoso. Una pezza, in attesa di una soluzione stabile ed efficace.

LE BUCHE ALL’INGRESSO DI MATERA SULLA SS 99



E I FOSSI SULLA VIA APPIA INCROCIO DISCESA SAN VITO

